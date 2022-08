Filmy Warner Bros. 45 dni po kinowej premierze w VOD? To już nieaktualne!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi portal Decider plan na to, by filmy Warner Bros. trafiał do platformy HBO Max już 45 dni po premierze kinowej jest już nieaktualny. Ich źródła donoszą, że Warner Bros. Discovery wycofuje się z szumnie ogłaszanego planu dystrybucyjnego i od teraz przyszłość premiery w VOD każdego filmu będzie rozważana indywidualnie, czyli każdy tytuł będzie poddawany analizie osobno. Jedne filmy mogą trafiać szybciej, inne kinowe hity dużo później.

W pierwszej połowie 2022 roku dwa filmy miały premierę zgodnie z deklaracją: Batman oraz Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a. Zmiana jest związana z inną strategią nowych władz, bo 45 dni po premierze to pomysł starych władz korporacji.

Na przykład Elvis trafił obecnie do portali PVOD, w których za określoną kwotę można film wypożyczyć na 48 godzin. Jest on tak dostępny w Polsce oraz wielu krajach świata. Pomimo tego, że minęło 45 dni od premiery w kinach nie wiadomo, kiedy film trafi do HBO Max.

HBO Max - przyszłość

Jak informowaliśmy, HBO Max zniknie z rynku i połączy się z inną platformą streamingową. Ujawniono na ten temat kilka informacji.