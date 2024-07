UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Square Enix

Reklama

Final Fantasy XIV to jedno z najpopularniejszych MMORPG dostępnych na rynku. Niedawno na rynku zadebiutowało Dawntrail, czyli kolejne rozszerzenie wprowadzające między innymi nową historię, regiony oraz dwie klasy: Vipera oraz Pictomancera. Choć debiut dodatku nie obył się bez pewnych problemów, to został on doceniony zarówno przez graczy, jak i krytyków. Wygląda też na to, że na tym plany Square Enix wobec tej produkcji się nie kończą. Nieoficjalne informacje wskazują bowiem na to, że w planach jest stworzenie mobilnej wersji FF14.

O sprawie poinformowano na łamach Exputer. Port na urządzenia mobilne miałby być wspólnym dziełem Square Enix i Tencent. Obie firmy nawiązały współpracę jeszcze w 2018 roku i zapowiedziały, że jej efektem będzie kilka projektów. Jak na razie jednak nic nie zostało oficjalnie zapowiedziane, choć Tencent jakiś czas temu miał zdecydować się na skasowanie nieujawnionej produkcji w uniwersum NieR z uwagi na problemy ze znalezieniem odpowiedniego modelu biznesowego.