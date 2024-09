Finałowy zwiastun Transformers: Początek. Optimus Prime kontra Megatron!

fot. Paramount Pictures // Paramount Animation

Reklama

Premiera Transformers: Początek już w tym tygodniu. Nowa animacja opowie o początkach waśni między Optimusem Prime a Megatronem. Ten konflikt zarysowuje też nowy zwiastun filmu, który właśnie pojawił się w sieci. Poza pochlebnymi recenzjami, które pojawiają się na ekranie, oko ucieszy też stylowa, efektowna i płynna animacja.

Jeśli nie przeczytaliście jeszcze recenzji Transformers: Początek autorstwa Adama Siennicy, to gorąco do tego zachęcamy.

Tymczasem sprawdźcie nowy, dynamiczny i energiczny zwiastun nadchodzącej animacji:

Transformers: Początek

Transformers: Początek - opis fabuły

Film animowany Transformers: Początek będzie inny niż poprzednie filmy akcji. Powróci do początków serii. Wrócimy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło- na Cybertronie, planecie, z której pochodzą Transformery. Historia będzie wierna początkom poprzednich komiksów i seriali telewizyjnych. Głównymi bohaterami będą: Optimus Prime i Megatron, którzy zaczynali jako przyjaciele. Widzowie zobaczą, co stało się z tymi postaciami i jak stali się wrogami. Wyjaśni również, w jaki sposób rozpoczęła się wojna między Autobotami i Deceptikonami. [opis Multikino]

Transformers: Początek - premiera 20 września 2024 roku w kinach.