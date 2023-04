Firmament wygląda jak współczesna wersja Myst

fot. Cyan

Firma Cyan najbardziej znana jest jako twórca legendarnego tytułu Myst z 1993 roku – najlepiej sprzedającej się gry na PC do 2002 roku. Jej nowa gra, Firmament, która pojawi się równo za miesiąc 18 maja, wygląda jak zaktualizowana wersja tej klasycznej, pre-renderowanej przygodówki, z tą różnicą, że do grania zaleca 32 GB pamięci RAM. W czasach premiery Myst dyski twarde w najdroższych pecetach miały 1,2 GB, a RAM-u powalające 4 MB.

Firmament zdołał przekroczyć swój cel 1,285 miliona dolarów na Kickstarterze w 2019 roku o prawie 200 000 dolarów. Nie wyszedł w planowanej wówczas dacie wydania w lipcu 2020 roku, ale tym razem do premiery jest już tylko kilka tygodni.

fot. Cyan

Jak zauważył PC Gamer, zalecana specyfikacja dla Firmament wzbudziła nieco emocji. Minimalne wymagania są dość standardowe: ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 7 2700X (16 CPU) ~3,7GHz lub Intel i5 serii 7000, Radeon RX 5700XT lub Nvidia GeForce GTX 1070 8GB i 16GB pamięci RAM.

Rekomendowana specyfikacja jest jednak nieco bardziej wymagająca niż to, o co zwykle prosi większość gier, a do tego wymaga rzeczy, której spora część graczy raczej nie ma w swojej konfiguracji. Oprócz 8-rdzeniowego procesora AMD Ryzen 7 3800X (16 CPU) ~3,9GHz/Intel i5 serii 11000 oraz karty graficznej AMD Radeon RX 6800XT/Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 12GB, zalecane jest aż 32 GB pamięci RAM.

https://twitter.com/cyanworlds/status/1646915941198880770

Według badania Steam za marzec 2023, 32 GB jest drugą najpopularniejszą ilością pamięci RAM w komputerach uczestników, ale to wciąż coś, co ma w swoich komputerach zaledwie 22,4% osób. Najpopularniejszą wielkością jest obecnie 16 GB, znajdujące się w 56% komputerów użytkowników Steama.

Jednak oprócz tego, że współczesne gry wymagają mocniejszych kart graficznych, rosną również zalecenia dotyczące pamięci RAM. Tytuły takie jak Returnal i The Last of Us Part 1 korzystają z 32 GB i możemy się spodziewać, że kolejne gry pójdą w ich ślady.

fot. Cyan

W przypadku Firmament, Cyan ma jednak dobry powód, by zalecać 32 GB. Firma powiedziała serwisowi PC Gamer, że jest to gra wymagająca wizualnie, zwłaszcza w trybie VR, i chciała „upewnić się, że ludzie wiedzą, jakie parametry zalecamy, aby umożliwić im grę na wyższych ustawieniach domyślnie (i przy wysokiej liczbie klatek na sekundę) w wyższych rozdzielczościach lub w VR.”

Cyan dodał, że gra będzie wyglądać i działać dobrze na maszynie z 16 GB, zauważając, że w Firmament można grać nawet na MacBookach Air M1 z 8 GB.

fot. Cyan

Wiedząc jednak, że nasi fani mają zazwyczaj wysokie oczekiwania co do możliwości swoich maszyn, chcieliśmy wyznaczyć granicę gwarantującą dobre wizualnie i szybko ładujące się doświadczenie na Windowsie, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę opcji konfiguracyjnych dla tej platformy i naszą potrzebę wsparcia ludzi, którzy chcą grać także w VR

– wyjaśniła firma.

Firmament ukaże się na PC poprzez Steam i GOG 18 maja. Dla tych, którzy chcą grać w VR, gra wspiera Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Rift S i Quest 2.

fot. Cyan