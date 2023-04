Monster Hunter Now kolejną grą w stylu Pokemon GO. Zobaczcie zwiastun

fot. Capcom

Firmy Niantic i Capcom zapowiedziały kolejną produkcję, która ma zachęcić graczy do eksploracji świata wokół nich, tak jak robi to na przykład Pokemon Go. Będzie ona zatytułowana Monster Hunter Now i już we wrześniu tego roku ma zadebiutować na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS.

Podczas zabawy będziemy mogli zmierzyć się ze znanymi z tej serii potworami, a także łączyć się w drużyny z innymi graczami, by skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami. Całość ma być przystępna nie tylko dla największych fanów marki, ale także osób, które nie miały z nią wcześniej do czynienia. Co ciekawe, twórcy przewidzieli również możliwość grania nawet bez wychodzenia z domu. Napotkane w trakcie spacerów potwory można oznaczyć korzystając ze specjalnego przedmiotu (samemu lub "pasywnie" dzięki pomocy towarzysza, który zrobi to za nas podczas spacerów), a następnie walczyć z nim już w naszym pokoju.

Zainteresowani nie muszą czekać do premiery, by sprawdzić Monster Hunter Now. Beta ma wystartować jeszcze przed debiutem gry - na oficjalnej stronie możecie wyrazić chęć udziału w testach.