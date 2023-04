Diablo 4 pokryło się złotem. Blizzard przekazał dobrą wiadomość

fot. Blizzard

Na oficjalnym profilu marki na Twitterze przekazano dobrą wiadomość dotyczącą Diablo 4. Gra osiągnęła tak zwany złoty status. Przypominamy, że w branży takiego terminu używa się w momencie, gdy prace nad danym tytułem zostały zakończone. W zdecydowanej większości przypadków oznacza to, że nie powinno dojść do żadnych opóźnień i dany tytuł trafi na rynek zgodnie z planem, czyli w tym przypadku 6 czerwca 2023 roku. To właśnie tego dnia produkcja ma pojawić się na PC i konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.

https://twitter.com/Diablo/status/1648025410129494018

Blizzard podzielił się również pewnymi danymi na temat testów beta, które odbyły się w marcu. Gracze spędzili w Sanktuarium 61,5 miliona godzin, zabili 29 miliardów potworów i zdobyli 2,6 miliona Wilczych Nosideł Bety. Dodatkowo twórcy wzięli sobie do serca cenne głosy krytyki i ujawnili, jakie rzeczy ulegną zmianie w premierowej wersji gry. Wspomniano między innymi o skrzyniach po ukończeniu Piwnic, poprawkach balansu i umiejętności, a także zweryfikowaniu poziomu trudności niektórych bossów. Więcej na temat zmian i poprawek możecie dowiedzieć się z obszernego wpisu na oficjalnej stronie Diablo 4.