Five Days At Memorial - zwiastun serialu Apple TV+. Huragan Katrina i szpital w Nowym Orleanie

fot. Apple TV+

Five Days At Memorial to nowy serial platformy Apple TV+. Do sieci trafił zwiastun produkcji. Materiał możecie sprawdzić poniżej.

Limitowana seria opisuje wpływ huraganu Katrina i jego następstw na szpital w Nowym Orleanie. W ciągu pięciu dni po burzy tysiące ludzi zostało uwięzionych w Memorial Medical Center. Kiedy wezbrały wody powodziowe, zdarzyła się awaria prądu i pojawił się ogromny upał, wyczerpani opiekunowie w szpitalu byli zmuszeni podejmować decyzje, które miały podążać za nimi przez wiele lat.

Five Days At Memorial - zwiastun

W obsadzie znajdują się Vera Farmiga, Robert Pine, Cherry Jones, Julie Ann Emery, Cornelius Smith Jr., Adepero Oduye, Molly Hager, Michael Gaston i W. Earl Brown.

Five Days At Memorial - premiera produkcji 12 sierpnia na platformie Apple TV+.