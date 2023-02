Flash - kto obejrzy 1 pokaz? Zapowiadają się niespodzianki i zwroty akcji jak u Hitchcocka

Fot. Materiały prasowe

Variety przekazało, że według ich źródeł Warner Bros. Pictures planuje pokazać Flasha na CinemaCon 2023. To coroczne wydarzenie, podczas którego spotykają się właściciele kin z całego świata. Będzie to pierwszy pokaz finalnej wersji przed oficjalną premierą, która odbędzie się 16 czerwca.

Na CinemaCon zwykle pokazuje się pierwsze zwiastuny i materiały filmowe, by przedstawić produkcje w dobrym świetle ludziom, którzy w przyszłości umieszczą je na ekranach swoich kin. W 2022 roku Paramount wykorzystało swoją prezentację, by po raz pierwszy pokazać Top Gun: Maverick, które później stało się hitem w box office.

Warner Bros. do tej pory nie odpowiedziało na prośbę Variety o komentarz.

Czy Flash będzie hitem?

Zapowiedź Flasha okazała się hitem na Super Bowl. Komiksowi twórcy Jeff Lanzing i Collin Kelly w rozmowie dla ComicBook Nation Podcast Show zdradzili, że finalny produkt także będzie świetny. Lanzing powiedział, że:

Wiem za wiele o tym filmie, nie mogę o tym mówić. Znam sekrety, których nikt z was nie zna! [...] Ale mogę zdradzić: jestem podekscytowany.

Spytany o to, jak bardzo Flash zaskoczy fanów zwrotami akcji i niespodziankami, w skali od 0 do 10, odpowiedział szybko:

Dziesięć. Dziesięć. Myślę, że nawet gdyby tylko połowa rzeczy, których dowiedziałem się od ludzi, którzy powinni mieć rzetelne informacje na ten temat, okazała się prawdziwa... wciąż byłaby to dziesiątka. Prawdziwe szaleństwo. Ale słyszałem też, że film jest po prostu niesamowity.

Flash - 14 potwierdzonych członków obsady

Na początku galerii znajdziecie 14 potwierdzonych członków obsady Flasha. Zaś na samym końcu - 2 ostatnie slajdy - dodaliśmy też aktorów, o których najczęściej wspomina się w plotkach i doniesieniach. Choć nie są oficjalnie w filmie, to być może czeka nas niespodzianka jak w Spider-Man: No Way Home.