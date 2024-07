Ten filmowiec mógł wyreżyserować Flasha. Teraz współpracuje z Marvelem

fot. materiały prasowe

Shawn Levy wyreżyserował Deadpoola, który okazał się wielkim sukcesem. Następnie stworzył równie udany sequel, a w drodze jest już premiera kolejnej części. Ta zapowiada się na wielki hit, ponieważ Deadpool & Wolverine generuje ogromne zainteresowanie. Nic dziwnego, że według najnowszych plotek włodarze Marvel Studios rozważają przekazanie mu stery do Avengers 5. Był jednak moment, w którym to DC rozważało zatrudnienie filmowca.

Ten filmowiec mógł wyreżyserować Flasha

Shawn Levy wyznał w rozmowie z Entertainment Tonight:

Dostaję oferty wyreżyserowania jakiegoś filmu opartego na większym IP praktycznie co tydzień, ale jak możesz się domyśleć po braku jakichkolwiek ogłoszeń, prawie zawsze je odrzucam, ponieważ muszę czuć, że mam przed sobą historię wartą opowiedzenia.

Wspomniano, że Levy rzadko zajmuje się sequelami, a raczej skupia na oryginalnych treściach, takich jak Nocna randka, Powiedzmy sobie wszystko i Stażyści. Wtedy filmowiec wyjawił, że był brany pod uwagę jako reżyser filmu Flash z Ezrą Millerem w roli głównej, ale "tylko przez chwilę".

Wygląda więc na to, że Levy był w gronie kandydatów i przez chwilę miał szansę wyreżyserować Flasha. Co ciekawe, przed premierą uważano, że produkcja ma zadatki na największe superbohaterskie widowisko w historii, a wszelkie trailery i zapowiedzi wzbudzały duży entuzjazm wśród fanów. Gdy film pojawił się w końcu w kinach okazało się jednak, że nie zdobył ani uznania artystycznego, ani komercyjnego.

