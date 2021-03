Flash - Kiersey Clemons powraca do swojej roli z filmu Snydera

fot. materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter Kiersey Clemons podpisała kontrakt na rolę w filmie The Flash opartym na komiksach DC. Aktorka ponownie wcieli się w Iris West, miłość Barry'ego Allena aka Flasha. Clemons po raz pierwszy zagrała tę rolę w 2017 roku w filmie Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, ale została ona całkowicie wycięta z kinowej wersji. 18 marca wraz z premierą wersji Snydera w HBO GO zobaczymy, jak aktorka wypada jako Iris. Kiersey Clemons znana jest z takich tytułów jak Dope i Głośne bicie serc,

Wiemy, że w obsadzie pojawią się również Michael Keaton i Ben Affleck w swoich wersjach Batmanów. Jest to spowodowane planem na tak zwane multiwersum, czyli chodzi o równoległe alternatywne światy, w których istnieją różne wersje superbohaterów znanych z filmów i seriali. Tak na przykład w serialu Flash pojawił się Ezra Miller w roli kinowego Flasha. Za kamerą stoi Andy Muschietti, a autorką scenariusza jest Christina Hodson.

Flash - premiera superprodukcji zaplanowana jest na 2022 rok w kinach na całym świecie.