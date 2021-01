Flash - premiera 7. sezonu serialu opóźniona. Wszystko przez specjalne wydarzenie z Superman & Lois

Źródło: The CW

Wygląda na to, że premiera serialu Flash opóźni się kosztem dłuższego epizodu Superman & Lois. Początkowo produkcja o Szkarłatnym Sprinterze miała powrócić z 7. sezonem we wtorek 23 lutego, prowadząc do premiery Superman & Lois. Jednak teraz ten drugi serial ma wystąpić samodzielnie ze specjalnym, 90-minutowym odcinkiem. Natomiast Flash pojawi się na antenie The CW 2 marca.

W 7. sezonie Flash i jego zespół będą musieli zmierzyć się z Mirror Masterem 2.0, którym jest Eva McCulloch, w międzyczasie pracując nad wydostaniem Iris z lustrzanego wymiaru. W nowej odsłonie ma pojawić się również prawdziwy Godspeed, którego kopie zadebiutowały w poprzednich sezonach.

THe CW

W Superman & Lois po latach walki z wszelkiej maści złem, od najeźdźców z kosmosu po demonicznych miliarderów, Clark Kent aka Superman i jego ukochana Lois Lane przenoszą się do Smallville na rodzinną farmę bohatera by podjąć się najtrudniejszego dotychczas zadania - roli rodziców.