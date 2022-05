Film superbohaterski z premierą w 2023 roku miał podobno... 45 scenarzystów

Warner Bros.

Nadchodzący film superbohaterski, który ma ukazać się w 2023 roku, miał podobno 45 scenarzystów zaangażowanych w tworzenie scenariusza.

W 2023 roku na ekranach kin (o ile nic się nie zmieni) zobaczymy dziesięć filmów o superbohaterach. Trzy z nich są od Marvel Studios (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Strażnicy Galaktyki Vol. 3 i Kapitan Marvel 2), trzy z DC (Aquaman i Zaginione Królestwo, The Flash, Blue Beetle), trzy od Sony (Kraven Łowca, Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), Madame Web) i jeden od Paramount Pictures (Teenage Mutant Ninja Turtles).

Jak donosi portal Deadline, scenariusz jednego z tych widowisk został złożony w Gildii Amerykańskich Scenarzystów i można się z tego dowiedzieć, że na różnych etapach pracowało nad nim 45 różnych scenarzystów. Deadline nie wymienia nazwy filmu, ale zauważa, że jest w zasadzie niemożliwe, aby wszyscy z nich zostali uwzględnieni w finalnym produkcie.

Przeczytać możemy, że to skrajny przykład, ale w raporcie znalazła się informacja, że zatrudnienie do 20 scenarzystów przy tego typu projektach, stało się powszechną praktyką. W artykule nie wymienia się nazwy filmu, ale inne źródła typują tutaj Flasha od Warner Bros. Film zapowiedziany był pierwszy raz w 2014 roku jako część DCEU, ale przeszedł potem kilka twórczych zmian za kulisami. Związanych z produkcją było wielu scenarzystów - Phil Lord i Christopher Miller (LEGO: Przygoda), Seth Grahame-Smith (Abraham Lincoln: Łowca wampirów 3D), Rick Famuyiwa (Dope), Joby Harold (Obi-Wan Kenobi), John Francis Daley i Jonathan Goldstein (Spider-Man: Homecoming), a nawet Ezra Miller i komiksowy scenarzysta Grant Morrison, zanim do projektu dołączyła obecna scenarzystka Christina Hodson (Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)). Nie ma pewności, że to właśnie o ten film chodzi, ale rzeczywiście o żadnym nie słyszało się tylu zakulisowych doniesień.

fot. materiały prasowe