For All Mankind - Piotr Adamczyk z dużą rolą w 2. sezonie serialu. Kogo gra?

fot. materiały prasowe

Piotr Adamczyk ma coraz więcej ról w amerykańskich serialach. Widzieliśmy go już w hicie Odpowiednik, w serialu Imię róży, czy w epizodzie w serialu Madam Secretary. Teraz krąży wiarygodna teoria o jego roli w serialu MCU zatytułowanym Hawkeye.

Wiemy jednak, że ma on również rolę w 2. sezonie For All Mankind .Według IMDb Piotra Adamczyka zobaczymy aż w pięciu odcinkach począwszy od odcinka piątego. Wciela się w radzieckiego naukowca imieniem Sergiej Korolew. Zgodnie z fabułą For All Mankind odpowiada on za stworzenie radzieckiej rakiety N1. Z uwagi na to, że gra on w 5 odcinkach, jest to zdecydowanie coś więcej niż tylko epizod.

Na razie żaden inny polski aktor nie występuje w tak znanych serialach. Nie są to może główne role, ale nadal dość istotny polski akcent w popularnych produkcjach.

Póki co nie ma potwierdzenia teorii o dołączeniu Piotra Adamczyka do serialu Marvel Studios, ale to nie przeszkodziło nam w analizie komiksu i sprawdzenie, w kogo tam mógłby się wcielić. Kogo może zagrać Piotr Adamczyk?

For All Mankind rozpoczął emisję w Apple TV+. 5. odcinek, w którym ma zadebiutować Adamczyk pojawi się 19 marca 2021 roku.