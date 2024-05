Frank Grillo w 2. sezonie Peacemakera. Wątek związany z Legionem samobójców!

DC

Reklama

James Gunn ogłosił w piątek 10 maja na Threads, że Frank Grillo pojawi się w 2. sezonie Peacemakera, do którego zdjęcia na planie obecnie trwają. Ponownie zagra Ricka Flaga Sr., ojca Rick Flaga Jr. (Joel Kinnaan), którego Peacemaker zabił w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad.

Peacemaker a DCU

Obecność Franka Grillo to dowód na to, jak ma działać wizja Jamesa Gunna na DCU. Aktor najpierw zagrał swoją postać w serialu animowanym dla dorosłych pod tytułem Creature Commandos i teraz przechodzi do wersji aktorskiej. Gunn i Safran zapowiadali, że postacie z animacji czy gier będą przechodzić do aktorskich produkcji uniwersum. Serial animowany rozpocznie DCU, bo ma pierwszy mieć premierę, aczkolwiek data nie jest znana.

- Z przyjemnością ogłaszam, że wielki @frankgrillo1 ponownie zagra Ricka Flaga Sr - rolę, którą po raz pierwszy zagrał w animowanej formie w Creatures Commandos - w przekroju 2. sezonu Peacemakera. Christopher Smith i Rick Sr mają niedokończoną sprawę, którą trzeba się zająć...

https://twitter.com/DCUonCB/status/1788964476483764618

Gunn zapowiada więc, że wątek zabicia Ricka Flagg Jr będzie tutaj odgrywać rolę. Christopher Smith to prawdziwe imię i nazwisko Peacemakera. John Cena gra główną rolę, a w obsadzie są również Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland oraz Steve Agee.

2. sezon Peacemakera ma mieć 8 odcinków, a wszystkie scenariusze napisał sam Gunn Sam wyreżyseruje trzy odcinki.