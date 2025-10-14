Jacob Elordi, Oscar Isaac i inni na nowych plakatach. Według reżysera Frankenstein "nie jest blockbusterem"

Za reżyserię nowej adaptacji Frankensteina odpowiada Guillermo del Toro, który napisał również scenariusz do filmu. W najnowszym wywiadzie dla Variety stwierdził:
Dodajmy, że w serwisie Rotten Tomatoes film ma obecnie 81% "świeżości" (pozytywnych opinii) na podstawie 100 recenzji.
W sieci pojawiły się nowe plakaty z produkcji, na których możemy zobaczyć główne postacie grane przez Oscara Isaaca (tytułowy naukowiec), Mię Goth (jako Elizabeth Harlander), Jacoba Elordiego (potwór), Felixa Kammerera (brat Victora, William Frankenstein) i Christopha Waltza (Heinrich Harlander). Materiały znajdują się na początku poniższej galerii.
Frankenstein - plakaty, zdjęcia
Frankenstein - fabuła, premiera
To nowa adaptacja klasycznej powieści Mary Shelley o genialnym, ale egotystycznym naukowcu Victorze Frankensteinie. Podczas potwornego eksperymentu powołuje on do życia istotę, która ostatecznie doprowadzi go do zguby.
Frankenstein - premiera 7 listopada na Netflix.