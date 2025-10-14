Jacob Elordi, Oscar Isaac i inni na nowych plakatach. Według reżysera Frankenstein "nie jest blockbusterem"

fot. Netflix

Za reżyserię nowej adaptacji Frankensteina odpowiada Guillermo del Toro, który napisał również scenariusz do filmu. W najnowszym wywiadzie dla Variety stwierdził:

Dla mnie [przesłanie] polega na tym, aby na nowo nawiązać emocjonalny kontakt z ideą mocy przebaczenia i akceptacji – co jest absolutnie… bardzo rzadkim materiałem w tej chwili. To nie jest blockbuster, jak z góry się zakłada. To nie jest franczyza. To coś, co przemawia bardzo bezpośrednio i autobiograficznie, niestety tylko do mnie i wielu osób w przeszłości.

Dodajmy, że w serwisie Rotten Tomatoes film ma obecnie 81% "świeżości" (pozytywnych opinii) na podstawie 100 recenzji.

W sieci pojawiły się nowe plakaty z produkcji, na których możemy zobaczyć główne postacie grane przez Oscara Isaaca (tytułowy naukowiec), Mię Goth (jako Elizabeth Harlander), Jacoba Elordiego (potwór), Felixa Kammerera (brat Victora, William Frankenstein) i Christopha Waltza (Heinrich Harlander). Materiały znajdują się na początku poniższej galerii.

Frankenstein - fabuła, premiera

To nowa adaptacja klasycznej powieści Mary Shelley o genialnym, ale egotystycznym naukowcu Victorze Frankensteinie. Podczas potwornego eksperymentu powołuje on do życia istotę, która ostatecznie doprowadzi go do zguby.

Frankenstein - premiera 7 listopada na Netflix.