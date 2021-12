Fred Astaire - będzie film biograficzny. Zagra go Tom Holland

fot. Sony/Columbia

Tom Holland promuje obecnie film Spider-Man: Bez drogi do domu. Podczas jednego z wywiadów zdradził, jaki jest jego następny projekt i jest to film biograficzny. Aktor otwarcie potwierdził w rozmowie z Associated Press, że zagra w nim Freda Astaire'a.

Sony odmówiło skomentowania słów aktora. Według źródeł portalu Deadline wszelkie umowy finalizujące projekt są jeszcze dopinane, ale to już jedynie formalności.

- Gram Freda Astaire'a. Scenariusz pojawił się tydzień temu. Jeszcze go nie przeczytałem, bo nie dali mi go. Wiem, że Amy Pascal go ma. Rozmawialiśmy przez Facetime, jak brałem kąpiel. Będę grać Freda Astaire'a.

Sama Amy Pascal w listopadzie 2021 roku w artykule GQ o Hollandzie zapowiadała, że widzi go w tej roli, więc najwyraźniej postanowiono do tego doprowadzić. Na razie nie wiadomo, kto wyreżyseruje film.

17 grudnia Toma Hollanda zobaczymy w kinach w superprodukcji Spider-Man: Bez drogi do domu. Aktor, podobnie jak inne gwiazdy MCU, obok bycia ekranowym superbohaterem, stara się szukać różnych aktorskich wyzwań.