Spider-Man: Bez drogi do domu - przedsprzedaż bije rekordy na świecie. Dobrze jest też w Polsce!

fot. Sony

Informowaliśmy, że przedsprzedaż biletów na film Spider-Man: Bez drogi do domu w USA bije rekordy. Dzięki temu otwarcie filmu po raz pierwszy od 2019 roku przekroczy 200 mln dolarów. Według Deadline to nie jest odosobniony przypadek i przedsprzedaż idzie fenomenalnie w wielu krajach na świecie. W wielu z nich pobito rekordy wszechczasów w pierwsze 24 godziny przedsprzedaży oraz strony internetowe sprzedające bilety do kin nie wytrzymywały naporu zainteresowanych.

Według ich danych wiele krajów notuje wyniki lepsze niż... Avengers: Koniec gry w 2019 roku. A pamiętajmy że ta superprodukcja pobiła rekord otwarcia w historii kina i choć jest on raczej poza zasięgiem przez pandemiczne limity, ale wynik i tak będzie na poziomie przed pandemią. Najlepsze wyniki w historii zanotowano w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Brazylii, Ameryce Środkowej oraz w Meksyku, w którym w 24 godziny sprzedano bilety za 7 mln dolarów. Jest to wynik o 40% wyższy niż Avengers: Koniec gry. To kraj, w którym - jak informowaliśmy - doszło do bójki w kolejce po bilety do kina na przygody Spider-Mana. W każdym kraju pobito też rekordy pandemiczne Nie czas umierać.

W ich analizie kapitalnych wyników rzadko pojawia się Polska, ale tym razem jest inaczej. Według danych w naszym kraju Spider-Man: Bez drogi do domu notuje najlepszą przedsprzedaż od czasu filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w 90% krajów na świecie odbędzie się 17 grudnia. Tego dnia film też trafi do Polski. Na razie Chiny, które są ważnym, lukratywnym rynkiem daty nie mają, ale wszystko wskazuje na to, że ją dostaną. Potencjalnie potwierdzenie ma nadejść do końca 2021 roku.

