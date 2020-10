Free Guy - reżyser ujawnia growe inspiracje. Zwiastun z imponującym wynikiem wyświetleń

Źródło: Twentieth Century Fox

Free Guy opowiada o pracowniku banku, który odkrywa, że jest tak zwanym NPC w popularnej grze multiplayer z otwartym światem. Stwierdza, że musi to zmienić i przestanie być postacią w tle. Chce być bohaterem swojej historii.

Portal The Hollywood Reporter podaje, że drugi zwiastun filmu zebrał 55 mln wyświetleń w ciągu 24 godzin. To oznacza zwiększenie zainteresowania produkcją, bowiem w przypadku pierwszego zwiastuna wynik ten wyniósł 40 mln wyświetleń w pierwsze 24 godziny. Być może duża w tym zasługa trzymania swojej pierwotnej daty zaplanowanej na 11 grudnia. Free Guy będzie jednym z nielicznych dużych widowisk w 2020 roku. Zwiastun Free Guy przegonił między innymi Player One (44,5 mln) czy Ant-Man i Osa (50 mln).

Za kamerą filmu stanął Shawn Levy, który teraz w jednym z wywiadów udzielił odpowiedzi na temat swoich growych inspiracji towarzyszących mu przy tworzeniu produkcji.

Grand Theft Auto było dużą częścią naszych poszukiwań związanych z tym filmem, ale jako ktoś, kto był kiedyś przywiązany do Minecrafta, czy Uncharted, jestem podekscytowany, że robię film o grach wideo, do którego nie zobowiązuje się do dokładnego adaptowania jakiejkolwiek gry. Żeby wyrazić się bardzo jasno, nie jest to w żaden sposób dosłowna adaptacja czegokolwiek, co istniało wcześniej.

Widzimy zatem, że drobną inspiracją do otwartego świata może być słynna seria gier GTA. Levy zauważa jednak, że całość zawiera też filmowe inspiracje: Truman Show, Zakochany bez pamięci i Player One. W obsadzie są Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Kil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Camille Kostek i Taika Waititi.

Free Guy - premiera w grudniu 2020 roku.