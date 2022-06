FreeBuds Pro 2, Mate Xs 2 i inne – najnowsze sprzęty Huawei już dostępne w przedsprzedaży

Podczas wydarzenia w największym mieście Turcji, gdzie mieści się ośrodek badawczo-rozwojowy firmy, Huawei przedstawił założenia strategiczne na najbliższy czas, a także szereg najnowocześniejszych produktów, w tym: nowy składany smartfon Mate Xs 2, 16-calowe laptopy MateBook D 16 i 16s, pierwszy tablet MatePad Paper z ekranem E Ink, nowe produkty z rodziny smartfonów – nova Y70 i nova Y90 oraz słuchawki FreeBuds Pro 2.

Huawei nieustannie dąży do wprowadzania innowacji i udostępniania świata cyfrowego każdemu użytkownikowi, każdej rodzinie i organizacji. W związku z tym utrzymujemy wysokie nakłady na badania i rozwój oraz marketing w wielu kategoriach produktowych. Chcemy dostarczać konsumentom rewolucyjne innowacje i stale przewodzić rozwojowi branży

Huawei Freebuds Pro 2: pierwsze na świecie słuchawki TWS z Hi-Res Dual Sound System

– powiedział podczas wydarzenia Derek Yu, President, Central Eastern Europe, Nordic & Canada, Huawei Consumer Business Group.

W Stambule Huawei zaprezentował urządzenie, które zadowoli wszystkich fanów krystalicznie czystej muzyki i głosu – model FreeBuds Pro 2. Nowe słuchawki douszne wyróżniają się doskonałą jakością dźwięku, osiągniętą dzięki Dual Sound System – dwóm, zintegrowanym przetwornikom cyfrowo analogowym (DAC) oraz opartemu na czterech magnesach przetwornikowi dynamicznemu z zaawansowaną technologią cyfrowej kontroli częstotliwości. Zestaw ten, w połączeniu z kodekiem LDAC High-Resolution, pozwala Huawei FreeBuds Pro 2 precyzyjnie rozgraniczać wysokie i niskie częstotliwości, zapewniając najczystszą jakość dźwięku. Jako pierwsze słuchawki typu TWS wyposażone zostały w system eliminacji hałasu otoczenia wykorzystujący trzy mikrofony. Umożliwia to o 15% skuteczniejsze redukowanie hałasu w porównaniu z poprzednim modelem, który i tak był już w tym wyjątkowo skuteczny. W niektórych scenariuszach można osiągnąć maksymalną głębokość redukcji szumów na poziomie do 47 dB. Huawei FreeBuds Pro 2 posiadają też trzy dynamiczne algorytmy optymalizacji parametrów akustycznych, które są w stanie wykryć zmiany głośności, różnice w budowie kanału słuchowego oraz zmiany w warunkach noszenia – to wszystko w czasie rzeczywistym. Nowe słuchawki wspierają również rozwiązanie Huawei All Scenario Seamless AI Life, umożliwiając prostą łączność z każdym smartfonowym systemem operacyjnym i doskonałą użyteczność we wszystkich codziennych sytuacjach.

Huawei Mate Xs 2 to nowy flagowy, składany smartfon

fot. Huawei

To urządzenie stanowi kolejny kamień milowy w historii Huawei. Dzięki wprowadzeniu go na rynek firma oferuje najbardziej kompletne portfolio składanych smartfonów, w tym modele z wewnętrznym i zewnętrznym wyświetlaczem oraz telefony składane z klapką. Po rozłożeniu, ekran Mate Xs 2 staje się płaski i gładki jak lustro, zapewniając użytkownikom bardziej realistyczne doświadczenia zarówno podczas rozrywki, jak i pracy. Można z niego wygodnie korzystać także kiedy jest złożony, ponieważ po złożeniu ekran jest na zewnątrz, a nie wewnątrz urządzenia. Smartfon wyposażony jest w szereg flagowych cech, takich jak aparat 50MP True-Chroma, który wykorzystuje optykę Huawei XD Optics, wynosząc mobilną fotografię na nieznane dotąd wyżyny. Nowe urządzenie oferuje również pojemną baterię o pojemności 4600mAh, z ultraszybkim ładowaniem 66W Huawei SuperCharge.

Huawei nova Y70 i nova 90: wielkie baterie, szybkie ładowanie i duże ekrany

Podczas wydarzenia Huawei zaprezentował również nowe smartfony ze średniej półki cenowej – nova Y70 i nova Y90. Wersja Y70 zaskoczy użytkowników potężną baterią 6000mAh, która wymaga ładowania tylko dwa razy w tygodniu, natomiast nova Y90 ładuje się do 50% w zaledwie 30 minut dzięki ładowaniu mocą 40W w technologii Huawei SuperCharge.

fot. Huawei

Oba urządzenia zapewniają komfort użytkowania i wciągającą rozrywkę dzięki dużym wyświetlaczom – nova Y90 posiada 6,7-calowy wyświetlacz Huawei Edgeless FullView Display i ultrawąskie ramki, a nova Y70 – 6,75-calowy wyświetlacz Huawei FullView Display. W połączeniu z charakterystycznymi dla Huawei doskonałymi możliwościami fotograficznymi, stylowym wzornictwem i dużą ilością miejsca na przechowywanie danych, urządzenia te stanowią doskonałe smartfony do pracy i rozrywki dla osób poszukujących produktów wyróżniających się stosunkiem jakości do ceny.

Huawei Matebook D 16 i 16s: 16-calowe laptopy do pracy, nauki i zabawy

Ci z nas, którzy pracują zdalnie, ale tęsknią za tradycyjnym biurem z dużym monitorem, będą mile zaskoczeni najnowszym dodatkiem do oferty laptopów Huawei. Firma odpowiada zapotrzebowaniu konsumentów na obszerniejszą przestrzeń roboczą ekranu oraz większą elastyczność w pracy. Dlatego Huawei MateBook D 16 i 16s wyposażone są w 16-calowe wyświetlacze FullView, które oferują dużo miejsca do pracy i ułatwiają zarządzanie wieloma zadaniami jednocześnie. Urządzenia napędzane są przez procesory 12 generacji Intel Core serii H i wyposażone są w dwukanałową pamięć RAM i szybkie dyski SSD, dzięki czemu bezbłędnie i wydajnie radzą sobie ze złożonymi scenariuszami oraz podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie.

fot. Huawei

Pozwalają użytkownikom na łatwiejsze wyświetlanie treści na większym i wyższym obszarze wyświetlacza, np. podczas analizy danych, kompilacji kodu, otwierania wielu stron internetowych, wykresów czy edycji prezentacji. Użytkownicy MateBooków D 16 i 16s mogą być produktywni również w podróży dzięki nadzwyczaj lekkiej obudowie i wadze zbliżonej do tradycyjnych 15,6 calowych laptopów. Co więcej, Huawei przełamuje barierę dzielenia się danymi między urządzeniami. Ułatwiona współpraca między różnymi produktami, pozwala na łatwe przesyłanie plików między komputerem, smartfonem i tabletem.

fot. Huawei

Huawei MatePad Paper: pierwszy tablet Huawei z ekranem E-Ink do notowania i pisania

Ponadto, podczas wydarzenia zaprezentowany został pierwszy tablet od Huawei z ekranem E Ink – model MatePad Paper. Urządzenie to doskonale sprawdzi się w ręku każdego, kto ceni sobie swobodę pracy kreatywnej i relaksu w dowolnym miejscu. Huawei MatePad Paper zapewnia doskonałe wrażenia z czytania w każdej sytuacji, co możliwe jest dzięki jego wyjątkowo smukłej obudowie i niewielkiej wadze (ok. 360 g). Główną cechą tabletu jest jego 10,3-calowy wyświetlacz Huawei FullView Display, który otrzymał certyfikat TÜV Rheinland Paper Like Display jako pierwszy na świecie moduł wyświetlacza E Ink. Unikalne połączenie ekranu i pióra pozwala doświadczyć wrażenia pisania na papierze. Podczas pisania piórem na ekranie usłyszymy znajomy i przyjemny „szelest”, przypominający dźwięk pióra sunącego po papierze.

fot. Huawei

Dostępność, ceny i promocje przedsprzedażowe

Prezentowane urządzenia będą dostępne w Polsce w sklepach stacjonarnych partnerów biznesowych Huawei: sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik oraz Decathlon, u operatorów sieci komórkowych Orange, T-Mobile, Play oraz Plus, jak również online w Oficjalnej Strefie Marki Allegro oraz w sklepie Huawei.pl.

Huawei FreeBuds Pro 2 – w przedsprzedaży do 17 lipca 2022 r. z opaską Huawei Band 7 oraz zniżką o wartości 100 zł. Sprzedaż regularna rusza 18 lipca, a sugerowana cena detaliczna to 899 zł.

Huawei Mate Xs 2 – w przedsprzedaży do 10 lipca 2022 r. z zegarkiem Huawei WATCH GT 3 Pro (46mm) Sport za 1 zł. Sprzedaż regularna rusza 11 lipca, a sugerowana cena detaliczna to 7999 zł.

Huawei MateBook D 16 – w przedsprzedaż do 24 lipca 2022 r. z kodem rabatowym o wartości 700 zł. Sprzedaż regularna rusza od 25 lipca, a sugerowana cena detaliczna to 3999 zł za wersję z procesorem i5 i 8 GB pamięci RAM, 4399 zł za wersję i5/16 GB oraz 5699 zł za wersję i7/16 GB.

Huawei MateBook 16s – w przedsprzedaży do 24 lipca 2022 r. z monitorem Huawei MateView GT 34 za 1 zł. Sprzedaż regularna rusza 25 lipca 2022 r., a sugerowana cena detaliczna za wersję z procesorem i7 i 16 GB pamięci RAM to 7499 zł.

Huawei MatePad Paper w zestawie z rysikiem M-Pencil (2. generacji) oraz magnetycznym etui: w przedsprzedaży do 3 lipca 2022 r. ze słuchawkami FreeBuds 4 za 1 zł oraz czteromiesięcznym abonamentem Legimi. Sprzedaż regularna rusza 4 lipca, a sugerowana cena detaliczna to 2299 zł

Na razie nie znamy jeszcze daty premiery i cen smartfonów nova Y70 oraz nova Y90.