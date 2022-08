Friends - Lisa Kudrow broni serialu. Chodzi o brak różnorodności w obsadzie

fot. youtube.com/TBS

Friends to komedia, która zadebiutowała na małym ekranie w 1994 roku. Mimo tego, że zyskała status kultowej, to w ciągu ostatnich kilku lat serial jest często krytykowany przez brak różnorodności wśród obsady. Problem zaadresowała już współtwórczyni Marta Kauffman, a teraz Lisa Kudrow, która wcielała się w produkcji w charyzmatyczną Phoebe Buffay, postanowiła stanąć w obronie serialu.

Jej zdaniem brak różnorodności wynikał z tego, że biali twórcy i scenarzyści pisali o tym, co jest im dobrze znane.

fot. NBC

Friends krytykowane - brak różnorodności w obsadzie

Mimo zakończenia emisji w 2004 roku, Friends wciąż jest bardzo popularne, między innymi dzięki serwisom streamingowym. Choć wiele elementów serialu zestarzało się bardzo dobrze, to wiele osób krytykuje produkcję za brak różnorodności wśród obsady, która w większości jest biała. Te skargi zaadresowała między innymi wspomniana Marta Kauffman, która wyraziła żal, że nie zdawała sobie sprawy z problemu w tamtym czasie. Z tego powodu przekazała 4 miliony dolarów na cele charytatywne.

Tym razem za to w sprawie wypowiedziała się Lisa Kudrow.

Lisa Kudrow broni Friends - jak?

Lisa Kudrow w rozmowie z The Daily Beast wyjaśniła, że pisarze, którzy byli biali, opowiadali o tym, co jest im znane.

Wydaje mi się, że to serial stworzony przez dwójkę ludzi, którzy poszli do Brandeis i pisali o swoim życiu po studiach. Zwłaszcza w pisaniu produkcji, które są komedią opartą na bohaterach, piszesz o tym, co jest ci dobrze znane. Więc scenarzyści nie powinni pisać o doświadczeniach osób innej rasy niż biała.

Warto też pamiętać, że Friends mimo tego, że zostało stworzone w czasach, w których w telewizji nie było prawie żadnej reprezentacji, było pierwszym serialem, który pokazał lesbijskie wesele.

Lisa Kudrow przyznała także, że sposobem na naprawienie tej sytuacji mogłoby być zaangażowanie osób innej rasy niż biała w pracach nas scenariuszem - w tym stażystów i praktykantów. To wielki problem, który zauważyła już wtedy.