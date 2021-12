All My Friends - zwiastun świątecznego odcinka. W obsadzie odtwórca głównej roli filmu Kevin sam w domu

fot. Amazon

Amazon Music stworzyło oryginalne, wirtualne wydarzenie, które będzie poświęcone amerykańskiemu, rockowemu zespołowi LCD Soundsystem. Podczas niego zostanie zaprezentowany świąteczny odcinek specjalny fikcyjnego serialu All My Friends, którego tytuł pochodzi od jednego z największych hitów grupy muzycznej.

Epizod utrzymany jest w stylu sitcomu z lat 90. W poszczególnych muzyków wcielają się Christine Ko (jako Nancy Whang), Tony Cavalero (Nick Millhiser), Cory Loykasek (Al Doyle), Aparna Nancherla (Abby Echiverri), Jon Daly (Tyler Pope), Rex Lee (jako menadżer Brian Graf) i Luenell (jako fikcyjna tour-menadżerka Andrea). Koreya Richeya zagra... marionetka.

Z kolei we frontmana zespołu, Jamesa Murphy'ego, wcieli się komik Eric Wareheim, który wyreżyserował show. Na uwagę zasługuje występ Macaulaya Culkina, znanego z kultowego filmu Kevin sam w domu. Epizod zostanie wyemitowany 22 grudnia na Amazon Prime Video. Po nim prawdziwy zespół LCD Soundsystem zagra koncert z setlistą obejmującą piosenki z całej kariery, w tym specjalną interpretację świątecznego singla grupy z 2015 roku - Christmas Will Break Your Heart.

Poniżej możecie zobaczyć dwa zwiastuny tego wydarzenia:

