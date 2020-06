Frostpunk z grą planszową. Poznaj szczegóły

11bit Studios

Frostpunk to bez wątpienia jedna z najciekawszych polskich gier, jakie trafiły na rynek w ciągu ostatnich kilku lat. Produkcja 11bit Studios, w której gracze zarządzają postapokaliptyczną osadą w pokrytym śniegiem i lodem świecie spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów i graczy. Tytuł ten dostępny jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a wkrótce doczeka się też… własnej gry planszowej. Zapowiedziano bowiem Frostpunk: The Board Game.

To wspólny projekt 11bit Studios oraz Glass Cannon Unplugged. Gra planszowa Frostpunk ma przenieść wszystkie charakterystyczne elementy znane z wirtualnego pierwowzoru – gracze będą więc nie tylko rozwijać osadę, ale też zarządzać jej mieszkańcami, co często wiązać się będzie z koniecznością podejmowania trudnych decyzji.

Jesienią tego roku ma ruszyć zbiórka funduszy w serwisie Kickstarter. Prawdopodobnie to właśnie wtedy dowiemy się, kiedy Frostpunk: The Board Game trafi do sprzedaży.