Fundacja - Andrzej Duda na planie 3. sezonu. Prezydent podziwiał Imperium Galaktyczne

3. sezon serialu Fundacja powstaje obecnie w Warszawie w Świątyni Opatrzności Bożej. Jak udało się nam ustalić, wczoraj na planie hitu Apple TV+ pojawił się sam Andrzej Duda - choć wiadomość ta brzmi jak primaaprilisowy żart, zapewniamy, że nim nie jest. Prezydent Polski podziwiał dekoracje w przejętym przez serialową ekipę kościele, który stanie się jedną z centralnych lokacji dla Imperium Galaktycznego, spotkał się z aktorami i zwiedzał. Z naszych informacji wynika, że polityk był wyraźnie zachwycony tym, co zastał na planie.

Nie wiemy, co sprawiło, że prezydent Duda postanowił doglądnąć, jak mają się sprawy Fundacji. Złośliwcy powiedzą, że głowa państwa być może rozważa objęcie nowej posady - wszak na stanowisku Brata Dzień pod koniec 2. sezonu pojawił się wakat (zdaje się, że na krótko), względnie rozważa zastosowanie w polskiej polityce zasad psychohistorii Hariego Seldona. Nam wydaje się jednak, że Duda może być po prostu wielkim fanem serialu powstałego na bazie legendarnego cyklu Isaaca Asimova.

Świątynia Opatrzności Bożej wpisuje się w wizję twórców Fundacji

Jak informował wcześniej serwis cowwilanowie.pl, Świątynia Opatrzności Bożej została wybrana przez odpowiedzialnych za serial z uwagi na jej walory architektoniczne:

Filmowe dzieło ma pokazać prawdziwe piękno architektury wilanowskiej świątyni. Wizja filmowa koresponduje z przedstawieniem świątyni jako miejsca schronienia ludzi, budowania wspólnoty.

Praca ekipy w samej świątyni potrwa do 13 kwietnia. Już wcześniej dowiedzieliśmy się jednak, że plan Fundacji przeniesie się do innych miejsc w naszym kraju, w tym do warszawskich Muzeum Historii Polski i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN czy położonego na wschodnim krańcu Puszczy Kampinoskiej Izabelina. Część zdjęć powstaje także w Czechach.

Fundacja - kiedy premiera 3. sezonu?

Wciąż nie jest jasne, kiedy 3. sezon Fundacji zadebiutuje na Apple TV+. Biorąc pod uwagę rozwój wydarzeń i fakt, że w analogicznych okresach poprzednich lat twórcy mieli już gotowe całe odsłony serii, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, iż serial powróci dopiero w 2025 roku.

