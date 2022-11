Furiosa - Chris Hemsworth o swojej postaci. Obawiał się występu we franczyzie Mad Max

fot. Marvel

Furiosa to nadchodząca nowa część serii filmów Mad Maxa. Stanowi prequel dla wydarzeń z Mad Max: Na drodze gniewu z 2015 roku. Film skupi się na tytułowej bohaterce, w którą wciela się Anya Taylor-Joy. Za reżyserię oraz scenariusz ponownie odpowiada George Miller.

W projekcie występuje również Chris Hemsworth, ale jego rola jest owiana tajemnicą, a na zdjęciach z planu jest nie do poznania. Jednak aktor rzucił nieco światła, na to czego można się spodziewać po wyczekiwanym spin-offie.

W rozmowie z Happy Sad Confused mówił, że często dostaje scenariusz i już po pierwszym oraz drugim przeczytaniu wie, kim jest jego postać. Tutaj od razu poczuł coś w rodzaju instynktownego przywiązania do tego. Dodał, że przeczytał scenariusz dwa lata przed rozpoczęciem zdjęć i był pod dużym wrażeniem. Przyznał, że była to najpiękniejsza rzecz, jaką przeczytał.

Uwielbiam George'a Millera, ale nie wiedziałem, kim jest ta postać. Przeprowadziliśmy około czterech tygodni prób, zagłębiliśmy się w to i zaczęły docierać do mnie różne rzeczy. A potem, około dwa tygodnie przed zdjęciami, coś kliknęło.

Dalej mówił, że zaczął rozumieć kim jest ten bohater i jak się porusza. Mimo wszystko podczas kilkuletnich przygotowań był przerażony - nie chciał popsuć kultowej serii. Obawiał się, że to będzie jego wina, że zniszczy franczyzę Mad Max. W rozmowie nie chciał zdradzić zbyt wiele, ale wygląda na to, że potwierdził doniesienia, że został obsadzony jako nikczemny watażka Dementus, żartując, że "to miły facet".

Pomimo tych obaw Chris Hemsworth powiedział, że Furiosa była dla niego najlepszym doświadczeniem w jego karierze oraz projektem, z którego jest najbardziej dumny.

Włożyłem w to więcej pracy niż w cokolwiek, co kiedykolwiek zrobiłem. Współpraca, którą miałem z Georgem była po prostu piękna, a praca z Anyą [Taylor-Joy] była niesamowita.

W obsadzie Furiosy oprócz Taylor-Joy znajdują się: Tom Burke, Nathan Jones, Angus Sampson i Yahya Abdul-Mateen II.

Furiosa - premiera kinowa 24 maja 2024 roku.