Futurama - którzy bohaterowie powrócą? Czy kolejny crossover z Simpsonami jest możliwy?

Po 10 latach, Futurama powraca, tym razem na platformie Hulu (w Polsce na Disney+). Ekipa serialu pojawiła się na Comic-Conie w San Diego i odpowiadała na ciekawe pytania fanów, dotyczące głównie powrotu niektórych postaci oraz ewentualnego crossoveru z inną animacją.

Futurama - ekipa serialu o nadchodzących odcinkach

Reżyser Peter Avanzino udzielił odpowiedzi na pytanie dziecka, które zastanawiało się, czy Flexo, sobowtór robota Bendera, powróci. Avanzino powiedział, że jest to "możliwe". Flexo jest znany z tego, że mówi wbrew temu, co właściwie czuje, zanim się poprawi. Bohater jest często widziany, gdy oczernia lub obraża osobę tylko po to, aby zaraz dopowiedzieć "Po prostu się z tobą droczę, jesteś w porządku". Reżyser dodał, że chętnie zobaczyłby powrót Enemabota, który miał "jedną albo dwie kwestie w serialu".

Na panelu pojawili się także Edmund Fong, Andrew Hahn, Ira Sherak, EP Clauda Katz oraz Crystal Chensey Thomspon. Oni również dzielili się swoimi przemyśleniami na temat postaci, które chcieliby ponownie zobaczyć w serialu. Pojawiły się głosy na temat robota Roberto, znanego z obrabowania banków oraz dźgania ludzi i przedmioty, oraz rodziców Amy - Leo i Inez Wonga, którzy dorabiają się własnej fortuny przez hodowanie buggalo, rasy bydła występującą na Marsie.

Na pytanie o crossover w stylu czegoś, co stało się wcześniej z Simpsonami i Futuramą, Katz odpowiedział:

- Na ten moment skupiamy się na własnej produkcji.

Futurama - fabuła 11. sezonu

Po 10-letniej przerwie, Futurama triumfalnie wyczołgała się z kriogenicznej tuby, zachowując pełną oryginalną obsadę i satyrycznego ducha. Nowe odcinki mają coś dla każdego. Nowi widzowie będą mogli rozpocząć oglądanie od tego sezonu, a długoletni fani rozpoznają tajemnice trwające od dekad - w tym rozwijającą się epicką historię miłosną Fry'a i Leely, sekretną historię złego Robota Świętego Mikołaja, tajemniczą zawartość kuwety Nibblera oraz miejsce pobytu kijanek Kifa i Amy. Tymczasem w mieście panuje zupełnie nowa pandemia, a ekipa bada przyszłość szczepionek, bitcoinów, platform streamingowych oraz kultury unieważniania (czyli cancel culture).

Futurama sezon 11. - premiera już 24 lipca na Hulu. Dzień później w Polsce na Disney+.