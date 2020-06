Gabrielle Union oskarża twórców America's Got Talent o rasistowskie zachowanie

Gabrielle Union złożyła w Kalifornijskim Departamencie Uczciwego Zatrudnienia i Mieszkalnictwa pozew wobec Simona Cowella, Universal TV, Syco Entertainment i Fremantle Productions za rasistowskie i mizoginistyczne traktowanie jej, gdy pracowała jako jurorka programu America’s Got Talent. To miało doprowadzić do jej zwolnienia. Ponadto aktorka twierdzi, że prezes NBC Entertainment, Paul Talegdy groził jej przez swojego agenta i próbował ją uciszyć oraz zakazać jej dalszego wypowiadania się o tej sprawie. NBC wydało oficjalny komentarz w sprawie tych oskarżeń, w którym twierdzi, że zarzut, aby ktokolwiek, kto bierze udział w tej sprawie groził Union jest nieprawdziwy. Ponadto zaznaczono, że poważnie potraktowano skargę aktorki i przeprowadzono wewnętrzne śledztwo.

Ponadto Terry Crews, prowadzący America's Got Talent przeprosił Union w mediach społecznościowych za to, że nie stanął murem za aktorką, kiedy ta została zwolniona z posady jurorki show.

But I also see that I am privileged as man, in a society that also has sexism built in. This privilege carries over into my community as a Black man in relationship with Black women.

— terry crews (@terrycrews) June 4, 2020