Ogromne telewizory Neo QLED firmy Samsung zamieniają salon w kino

W tym roku koreańska firma wprowadziła na rynek telewizory Neo QLED Mini LED 4K, w tym 100-calowy model QN80F i 115-calowy model QN90F, a także równie imponujący model 98QN90F i flagowy model 98QN990F. Te wyświetlacze to nie tylko telewizory; to przekaźniki wrażeń zaprojektowane tak, aby twoja sofa zamieniała się w najlepsze rzędy w kinie lub na wielkim evencie gamingowym i pierwsze rzędy tuż przy bocznej linii boiska.

Kino w domu

Uruchom Netflix lub Disney+ i poczujesz się jak w prywatnym kinie. Procesory Samsung z technologią AI skalują treści o niższej rozdzielczości do jakości zbliżonej do 4K, automatycznie dostosowując jasność, kontrast i kolory do sceny i oświetlenia pomieszczenia. W połączeniu z technologią Mini LED, wysokimi częstotliwościami odświeżania i ulepszonym HDR, każdy cień i każdy jasny punkt jest ostry jak brzytwa, a kolory wyglądają jak żywe.

Sport na wyciągnięcie ręki

Fanom sportu te ogromne telewizory zapewniają pełnię sportowych emocji. Dzięki akceleratorowi ruchu 144 Hz i kolorom Quantum Dot szybko poruszające się obiekty pozostają ostre, niezależnie od tego, czy śledzisz piłkę na boisku, czy krążek na lodowisku. W 115-calowym modelu QN90F procesor AI NQ8 Gen3 kontroluje każdy szczegół w czasie rzeczywistym, natomiast 100-calowy model QN80F wykorzystuje silnik NQ4 Gen2 do optymalizacji każdej sceny.

Gry w skali XXL

Gracze, to coś dla was. Wyobraźcie sobie światy rozciągające się na 115-calowym ekranie. Dzięki technologii FreeSync Premium Pro, częstotliwości odświeżania 144 Hz i trybowi AI Auto Game Mode, który dostosowuje opóźnienia i ustawienia wizualne w zależności od gatunku, ekrany XXL firmy Samsung zapewniają płynną rozgrywkę bez zacięć. FPS, wyścigi, przygodówki – na tak wielkim TV każdy gatunek wygląda oszałamiająco immersyjnie.

Dźwięk, który otacza

Nie tylko obraz jest ogromny. Telewizory te są wyposażone w obsługę Dolby Atmos i technologię Samsung Object Tracking Sound+ (lub Lite w przypadku 100-calowego modelu), dzięki czemu dźwięk podąża za akcją na (wielkim) ekranie. Dodaj funkcję Q-Symphony, która synchronizuje głośniki telewizora z soundbarem Samsunga, a twój salon praktycznie zamieni się w scenę z dźwiękiem przestrzennym.

Usiądź wygodnie i pozwól działać AI

Technologia Vision AI firmy Samsung idzie o krok dalej, analizując każdą klatkę – postacie, tekstury, krajobrazy – i automatycznie dostosowując ustawienia. Oznacza to, że nie musisz majstrować w menu. Po prostu usiądź wygodnie i ciesz się filmami, meczami lub grami z obrazem i dźwiękiem dostosowanym w locie.

To nie są tylko telewizory, to panoramiczne okna do wszystkich treści, przez które możesz oglądać wszystko, co tylko chcesz. Miłośnicy filmów, gracze i fani sportu będą zachwyceni i oszołomieni jakością i wielkością tych telewizorów – bo choć przekątna 115 cali jest tylko nieco ponad dwa razy większa od 55 cali, to powierzchnia ekranu rośnie oczywiście znacznie bardziej i tak naprawdę telewizor 115 calowy ma niemal 4,5 krotnie większy ekran mający powierzchnię około 3,65 m2!