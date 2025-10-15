Reklama
Polacy wraz z Samsungiem zmieniają swoje salony w sale kinowe!

Rośnie apetyt na coraz większe ekrany i technologię, która sprawia, że ulubione filmy i seriale wyglądają lepiej niż kiedykolwiek. A na czele tego trendu stoją telewizory Samsung.
Marcin Sikora
Tagi:  samsung 
telewizory 2025
Samsung Tizen fot. materiały prasowe Samsung
Najnowsze dane pokazują, że urządzając domowe centrum rozrywki, Polacy stawiają na jedno: kinowe wrażenia. Pamiętasz czasy, gdy 32-calowy telewizor był standardem? To już przeszłość. Dziś takie modele stanowią zaledwie 4% sprzedaży, podczas gdy w 2018 roku było to wciąż 11%. Choć najpopularniejszym rozmiarem nadal pozostaje 55 cali, prawdziwa rewolucja dzieje się w wyższych segmentach. Ekrany o przekątnej od 65 do 75 cali stanowią już 29% rynku, a modele mające 80 cali i więcej zanotowały gigantyczny skok z 0,4% do 6% w ciągu kilku ostatnich lat. Chcemy, by obraz wciągał nas bez reszty!

Technologia w służbie kinomana: Neo QLED i OLED królują

Co sprawia, że wybieramy właśnie te modele? Dwie technologie, które zrewolucjonizowały jakość obrazu.

Wśród tegorocznych hitów sprzedażowych Samsunga znalazły się aż trzy telewizory z tej serii (QN77F w rozmiarach 55, 65 i 75 cali). Ich sekret tkwi w technologii Mini LED, gdzie tysiące mikroskopijnych diod precyzyjnie sterują podświetleniem. Co to oznacza dla Ciebie, gdy oglądasz mroczny thriller lub scenę w kosmosie? Idealnie głęboką czerń, niesamowitą szczegółowość w cieniach. To technologia, która pozwala dostrzec każdy detal ukryty w mroku przez reżysera.

OLED dla miłośników kontrastu: Na liście bestsellerów znalazły się też dwa modele OLED (QE55S90F i QE55S85F). To wybór dla tych, którzy kochają nieskończony kontrast, rewelacyjną jasność, brak poświaty wokół jasnych elementów oraz kolory tak żywe, że niemal wychodzą z ekranu.

Poza tym w pierwszej „10” najchętniej kupowanych w Polsce modeli telewizorów Samsung w 2025 roku znalazły się także modele: UE55U8092, QE65QN85F, QE55Q7F4, QE43Q7F4, QE50Q7F4. 

fot. materiały prasowe Samsung

Inteligentny reżyser w Twoim TV

Nawet najlepszy ekran potrzebuje mózgu. W telewizorach Samsunga tę rolę pełni Procesor AI N4 Gen2. To on w czasie rzeczywistym analizuje każdą scenę i podkręca jej parametry, by wyglądała jak najlepiej. Oglądasz klasyk z lat 90.? Skalowanie AI 4K inteligentnie poprawi jego jakość do rozdzielczości zbliżonej do 4K. Co więcej, telewizor sam rozpoznaje, czy oglądasz film, mecz czy grasz w grę, i automatycznie dobiera optymalne ustawienia obrazu.

Wszystkie serwisy streamingowe pod ręką

Nowoczesny seans to przede wszystkim streaming. Dlatego tak ważny jest system operacyjny telewizora. Modele Samsunga działają na szybkim i intuicyjnym systemie Tizen z nowym, personalizowanym interfejsem One UI. Dzięki niemu dostęp do Netfliksa, Disney+, HBO Max i innych aplikacji jest błyskawiczny, a nawigacja po menu staje się czystą przyjemnością. Dodatkowym atutem jest gwarancja aktualizacji systemu aż przez 7 lat, co zapewnia płynne działanie i bezpieczeństwo na długo.

Wszystko wskazuje na to, że Polacy pokochali wysokiej jakości obraz na wielkim ekranie. Wybierając inteligentne i zaawansowane technologicznie telewizory potwierdzamy, że obecnie najlepsze miejsce na seans filmowy to własny salon.

fot. materiały prasowe Samsung

Zobacz także:

Samsung Micro RGB TV
-

Nadeszła nowa era jakości obrazu – Samsung wprowadził na rynek pierwszy telewizor z matrycą Micro RGB!

Samsung OLED (AMD FreeSync)
-

Samsung udoskonala granie na (dużym) ekranie!

Źródło: Informacja prasowa Samsung

