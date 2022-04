Gallery 3 to najnowszy kolorowy panel ePaper firmy E Ink

Firma w swoim nowym modelu znacznie poprawiła czasy aktualizacji strony - panel E Ink Gallery 3 oferuje trzy tryby kolorów, w tym „szybki”, który może odświeżać panel w ciągu 500 milisekund. Jednak aby uzyskać najlepszą możliwą jakość kolorów Gallery 3 potrzebuje już całe 1,5 sekundy na aktualizację. Podobnie poprawiono czasy aktualizacji w czerni i bieli – nowy model jest w stanie przechodzić między stronami monochromatycznymi w ciągu 350 milisekund. Poprawie uległa również rozdzielczość – zagęszczenie pikseli w Gallery 3 wynosi 300ppi, czyli dwa razy więcej w porównaniu do 150ppi w poprzednim modelu.

Panel obsługuje także wprowadzanie danych za pomocą rysika z szybkością do 30 milisekund dla czerni i bieli, a także niektórych kolorów. E Ink wyposażył również panel w nowe przednie podświetlenie ComfortGaze, które według firmy „zapewnia komfort oglądania obrazu bez światła niebieskiego”, którego obecność utrudnia zasypianie, więc nieco wyklucza się z czytaniem do poduszki. Ponadto, panel może pracować w temperaturze do 50 stopni Celsjusza (tu zwykły papier nadal zdecydowanie wygrywa). Elektroniczny kolorowy papier daje się również składać oraz zawijać.

fot. E Ink

Nie wiemy jeszcze, kiedy urządzenia z nowym panelem Gallery 3 zaczną trafiać do konsumentów. Nie wiemy też, czy firmy takie jak Amazon i Kobo planują wykorzystać go w swoich czytnikach następnej generacji. Gallery 3 firmy E Ink to jednak ważny krok dla kolorowego e-papieru, ale technologia ta musi być nadal udoskonalana, zanim trafi do urządzeń powszechnego użytku. Na kolorowy e-papier, na którym będziemy czytać komiksy, czekamy już ładnych parę lat.