Nicolas Cage potrzebuje pomocy fanów, by odnaleźć skradzione komiksy

materiały prasowe

Na początku 2000 roku dom Nicolasa Cage'a został okradziony. Zabrano wówczas kilka cennych komiksów, w tym między innymi egzemplarze Action Comics #1 (debiut Supermana) i Detective Comics #27 (debiut Batmana). Po latach śledztwa, aktor odzyskał swój numer z Człowiekiem ze Stali w 2011 roku, ale następnie sprzedał go na aukcji. Do dziś jednak nie udało mu się odzyskać wielu innych cennych powieści graficznych.

W nowym wideo promującym nadchodzący film Nieznośny ciężar wielkiego talentu, Cage w żartobliwy sposób prosi fanów o ostateczne zamknięcie sprawy. W nawiązaniu do jego roli w Skarbie narodów, zapytany został, jaki skarb z prawdziwego życia ukradłby, gdyby miał taką możliwość. Odpowiedział, że "chciałby tylko odzyskać swoje komiksy". Dodał, że to one są teraz "skarbami, których wartość waha się w granicach dziesięciu milionów dolarów". Chciałby odzyskać swoje komiksy i pieniądze z aukcji przeznaczyć na cele charytatywne. Zobaczcie wideo:

https://twitter.com/NickCageMovie/status/1514683756321259536

Nieznośny ciężar wielkiego talentu to komedia, w której Nicolas Cage wciela się w samego siebie, czyli aktora Hollywoodu. Fabuła skupia się na potrzebującym zastrzyku gotówki gwiazdorze, który w wyniku kumulacji wydarzeń przyjmuje zaproszenie do posiadłości tajemniczego milionera. Premiera została zaplanowana na 22 kwietnia 2022 roku.