Gambit miał być w stylu Deadpoola? Channing Tatum wspomina niezrealizowany film

Źródło: Marvel

Gambit był realizowany przed laty przez Channinga Tatuma i Reida Carolina. Panowie pracowali nad tym cztery lata. W rozmowie z Variety wspomnieli, że miała być to... komedia romantyczna o superbohaterze skierowana tylko do dorosłych widzów w stylu perypetii Deadpoola. Do tego chcieli sami to wyreżyserować, a Carolin był współautorem scenariusza.

Tatum o Gambicie

Aktor wspomina w rozmowie, że ludzie z 20th Century Fox wychwalali ich scenariusz i mówili o nim w superlatywach. Jednak byli bardzo niechętni, by to oni reżyserowali go. Nawet, gdy już chcieli zrezygnować i dać stanąć za kamerą komuś innemu, było za późno. Projekt został skasowany wraz z przejęciem 20th Century Fox przez Disneya.

Sam Tatum mówi o swojej pasji do tej postaci i broni go, jakby był prawdziwym kumplem. Lubi w nim to, że ubiera się w modne ciuchy i może osiągnąć wszystko, czego chce.

- Gdy Gambit został skasowany, miałem traumę. Odłączyłem się od filmów Marvela. Nie mogłem żadnego oglądać. Kocham tę postać. To po prostu było zbyt smutne. Tę sytuację mogę porównać do straty przyjaciela. Tak bardzo byłem gotowy go zagrać.

Na razie nie wiadomo, czy jest plan na wykorzystanie Gambita w MCU. Sami X-Meni mają pojawić się prędzej czy później w uniwersum.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.