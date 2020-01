Games with Gold: luty 2020 - pełna oferta gier

Luty w Games with Gold zapowiada się na całkiem przyjemny miesiąc dla graczy. Pełna rozpiska gier zdradza wszystkie pozycje, które będą do pobrania od pierwszego lutego. Zdecydowanie najlepiej prezentuje się zestaw gier na konsolę Xbox One, bo udostępnione zostaną dwa bardzo różne tytuły, ale i produkcje na Xboksa 360 mogą kogoś zainteresować.

Wśród dostępnych w lutym gier warto wyróżnić przede wszystkim Call of Cthulhu, mroczną przygodówkę, która pełnymi garściami z twórczości Lovecrafta oraz klasyczną wersję strzelanki Star Wars Battlefront z 2004 roku, która w momencie premiery zebrała bardzo przyzwoite recenzje i może być ciekawym powrotem do przeszłości.

Pełna rozpiska gier w ramach Games with Gold:

TT Isle of Man (Xbox One) - dostęp w dniach od 1 do 29 lutego,

Call of Cthulhu (Xbox One) - dostęp w dniach od 16 lutego do 15 marca,

Star Wars Battlefront (Xbox 360) - dostęp w dniach od 16 do 29 lutego,

Fable Heroes (Xbox 360) - dostęp w dniach od 1 do 15 lutego.

Gry, jak zawsze, dostępne będą dla posiadaczy subskrypcji Xbox Live Gold lub Xbox Live Gold Ultimate.