Gears of War: E-Day nową odsłoną znanej serii! To prequel z Marcusem Fenixem w roli głównej

fot. Microsoft

Kilka dni przed Xbox Games Showcase 2024 w sieci można było natrafić na nieoficjalne informacje wskazujące na to, że podczas wydarzenia zobaczymy Gears 6. Okazały się one trafne jedynie w połowie, bo rzeczywiście ujawniono nową odsłonę serii, ale okazała się nią nie "szóstka", a prequel zatytułowany Gears of War: E-Day.

Zaprezentowany materiał wideo pokazuje, że w nadchodzącej produkcji będziemy mieli okazję zobaczyć początek inwazji Szarańczy. W rolach głównych widzimy tutaj Marcusa Fenixa oraz Doma Santiago w młodszych wersjach.

Gears of War: E-Day - zwiastun gry

Jak na razie nie ujawniono zbyt wielu szczegółów, poza tym, że gra tworzona jest na silniku Unreal Engine 5. Z uwagi na to, że nie podano nawet przybliżonego terminu premiery można założyć, że na E-Day będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.