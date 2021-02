GeForce NOW zawita w Chrome oraz komputerach Apple z procesorem M1

Źródło NVIDIA

NVIDIA robi co w jej mocy, abyśmy mogli odpalić GeForce’a NOW niemal na każdym urządzeniu z dostępem do internetu. Wraz z najnowszą aktualizacją oznaczoną numerem 2.0.27 usługa została przystosowana do współpracy w nowych środowiskach. Korporacja umożliwi odpalenie klienta bezpośrednio w przeglądarce internetowej od Google, jak i w najnowszych komputerach od Apple, w których porzucono procesory Intela na rzecz autorskiego układu M1.

Warto wspomnieć, że z przeglądarkowej odsłony GeForce NOW część graczy może korzystać już od kilku miesięcy. W sierpniu 2020 roku korporacja uruchomiła bowiem pilotażową odsłonę webowej aplikacji stworzoną z myślą o użytkownikach Chromebooków. Co ciekawe, nic nie stało na przeszkodzie, aby skorzystać z niej także na innych urządzeniach. Wystarczyło tylko skopiować adres dla użytkowników Chromebooków udostępniony na witrynie NVIDII i uruchomić go na dowolnym komputerze za pośrednictwem Chrome’a.

Była to jednak metoda nieoficjalna, nie wspierana przez NVIDIĘ. I choć udało mi się odpalić w ten sposób GeForce’a NOW na laptopie z Windowsem 10 już w 2020 roku, wówczas webowa odsłona nie działała równie stabilnie co klasyczna aplikacja. Oficjalny debiut tej wersji może to zmienić, a co za tym idzie – zapewnić dostęp do platformy dla tych wszystkich, którzy nie chcą bądź nie mogą zainstalować na komputerze aplikacji od NVIDII.

GeForce NOW dla Chrome'a powstał z myślą o systemach macOS oraz Windows, ale NVIDIA nie zablokuje jej w innych środowiskach. Korporacja oficjalnie zakomunikowała, że GeForce NOW może zadziałać na Chromie odpalonym na innych systemach operacyjnych, choć firma nie będzie świadczyć pomocy technicznej dla klientów, którzy zdecydują się odpalić platformę w ten sposób.

Równie istotne dla rozwoju usługi może okazać się przystosowanie aplikacji GeForce NOW do współpracy z komputerami Apple z procesorami M1. Sprzęt ten pod wieloma względami zachwyca swoją wydajnością, ale nie był projektowany z myślą o środowisku gamingowym. Ale dzięki NVIDII będziemy mogli wykorzystać potencjał cloud gamingu, aby uruchomić tak wymagające tytuły jak np. Cyberpunk 2077 czy Hitman III.