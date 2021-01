NVIDIA Shield TV z obsługą padów Xbox Series X/S oraz PS5

Źródło: NVIDIA

Początek roku przyniesie użytkownikom pudełka strumienującego NVIDIA Shield TV długo wyczekiwaną aktualizację. Wraz z wypuszczeniem na rynek łatki Shield 8.2.2 sprzęt pozwoli na bezprzewodowe sparowanie kontrolerów Xbox Series X/S oraz DualSensów z PlayStation 5. Nowe pady podłączymy ze sprzętem w trybie Bluetooth, korzystając z dotychczasowego narzędzia parowania zaszytego w oprogramowaniu urządzenia.

Przy okazji wydania nowej łatki firma postanowiła przypomnieć o dodaniu gier, które w ostatnim czasie trafiły do zasobów GeForce NOW i idealnie dogadają się z nowymi kontrolerami. Wśród wyróżnionych tytułów znajdziemy takie tytuły jak Cyberpunk 2077, Assassin's Creed: Valhalla, Among Us czy Watch Dogs: Legion.

Oprócz tego NVIDIA wprowadziła kilka drobniejszych zmian w oprogramowaniu. Posiadacze Shielda będą mogli skorzystać z kilku nowych aplikacji, w tym m.in. Discovery+ oraz systemu automatyzacji domów Control 4. Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych dostaną ponadto dostęp do Noggin, usługi esukacyjnej dla najmłodszych. Aktualizacja naprawi także kilka błędów, wprowadzi łatkę bezpieczeństwa dla urządzeń z Androidem z grudnia 2020 roku oraz usprawni współpracę pilota Shield z urządzeniami Denona w zakresie regulacji głośności za pośrednictwem modułu podczerwieni.