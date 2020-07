GeForce Now jak Instagram, nałoży filtry graficzne na gry

Źródło: Nvidia

NVIDIA nie stroni od wdrażania do sterowników GeForce Experience funkcji, które nie mają bezpośredniego wpływu na komfort rozgrywki, ale mogą zwiększyć przyjemność z obcowania z grami komputerowymi. Dwie z nich trafiły właśnie w ręce użytkowników platformy streamingowej, gdzie zmienią sposób wyświetlania grafiki i pomogą uwiecznić ciekawe momenty.,

Po raz pierwszy o trybie NVIDIA Freestyle usłyszeliśmy w 2018 roku, kiedy trafił do użytkowników kart graficznych korzystających z oprogramowania GeForce Experience. Jego działanie przypomina nieco filtry z Instagrama – po aktywacji pozwoli zmienić sposób wyświetlania grafiki poprzez modyfikację przestrzeni barwnej, nasycenia kolorów czy dodanie efektu HDR. Teraz skorzystają z niego subskrybenci GeForce NOW korzystający z serwisu za pośrednictwem komputerów z Windowsem bądź macOS-em.

Listę kilkuset produkcji kompatybilnych z NVIDIA Freestyle można znaleźć na stronie firmy.

W najnowszej aktualizacji serwisu użytkownicy otrzymają także dostęp do funkcji NVIDIA Highlights, która pozwoli zautomatyzować zapisywanie kluczowych fragmentów rozgrywki. GeForce NOW wykorzysta do tego potencjał sztucznej inteligencji wytrenowanej w rozpoznawaniu wzorców zachowań graczy oraz interesujących kadrów. W pierwszej kolejności z automatycznego zapisywania powtórek skorzystają gracze Destiny 2, ale w przyszłości do jej obsługi przystosowane zostaną także inne tytuły.