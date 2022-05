Generation Mars - powstanie nowy serial sci fi. Showrunnerem został producent Gwiezdnych wrót

fot. Amazon

Generation Mars to nowy serial science fiction, który będzie adaptacją serii książek autorstwa Douglasa D. Mereditha. Akcja rozgrywa się w 2053 roku i opowiada o 12-letniej dziewczynce o imieniu Cas. Jest słynna w dwóch światach, jako prawdziwa Marsjanka i pierwszy człowiek urodzony na Marsie. Serial będzie składać się z 10 odcinków trwających godzinę.

Showrunnerem serialu został Robert C. Cooper, który jest znany ze swojej pracy nad franczyzą Gwiezdnych Wrót. Był producentem wykonawczym seriali Gwiezdne wrota, Gwiezdne wrota: Atlantyda i Gwiezdne wrota: Wszechświat, a także wyreżyserował wiele ich odcinków. Twórca ostatnio zajmował się produkcją reality show Dmuchacze szkła dla Netfliksa, w którym uczestnicy wykonują rzeźby ze szkła dmuchanego.

Do pracy nad serialem jako konsultantkę zatrudniono uczestniczkę szkolenia astronautów - Alyssę Carson. Funkcję producenta obejmie A.J. Trauth (gwiazda serialu Świat nonsensów u Stevensów). Produkcją zajmą się wytwórnie marblemedia i MEZO Entertainment.

W opisie pierwszego tomu książki możemy przeczytać, że seria Generation Mars to science fiction dla dzieci. Siostry Cas i Ori są jednymi z pierwszych dzieci, które urodziły się na Marsie. Seria opowiada o ich przygodach i dorastaniu w środowisku niepodobnym do żadnego, w którym wcześniej zamieszkiwały dzieci. Każda książka wykorzystuje fundamentalne elementy przetrwania jako tytuł i punkt wyjścia: powietrze, schronienie, woda, jedzenie. W pierwszej powieści zatytułowanej Powietrze, siostry dowiadują się, jakim powietrzem oddychają oraz co może się stać, gdy coś pójdzie nie tak.

fot. Amazon