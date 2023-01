Ghost of Tsushima - na jakim etapie prac jest film? Reżyser daje rozczarowującą odpowiedź

fot. SIE

W 2021 roku ogłoszono, że powstanie film na podstawie bardzo dobrze przyjętej gry Ghost of Tsushima od studia Sucker Punch. Reżyserem projektu został twórca serii John Wick, Chad Stahelski. Z kolei scenariusz napisał Takashi Doscher. Od tego czasu nie pojawiło się zbyt wiele nowych informacji o postępach w produkcji. Jedynie reżyser wyraził chęć nakręcenia filmu w całości w języku japońskim, w którym obsada miałaby być złożona z Japończyków.

Chad Stahelski w wywiadzie udzielonym dla magazynu Total Film powiedział, że kolejnym filmem, jaki najbardziej chciałby nakręcić po Johnie Wicku 4 jest właśnie Ghost of Tsushima. Jest to coś, co go teraz bardzo interesuje. Jednak stwierdził też, że tytuł może jeszcze nie być gotowy do produkcji, ponieważ za kulisami wciąż są sprawy biznesowe, którymi należy się zająć. Według reżysera wciąż dzieją się rzeczy poza jego kontrolą, które mogą powstrzymać go przed pełnym zaangażowaniem się w jego tworzenie.

Mamy naprawdę świetny scenariusz i dobry, kreatywny zespół. Chodzi tylko o to, aby zamknąć wszystkie biznesowe sprawy. To przez te ciągłe małe zmiany, gdzie wszyscy próbują zawęzić umowę, aby wszystko mogło ruszyć, mając pewność, że zrobimy najlepszy film. To prosta sprawa: napisać świetny scenariusz i zacząć kompletować obsadę. Potrzeba do tego tylko wielu części składowych.

Może to oznaczać, że nastąpi opóźnienie w produkcji Ghost of Tsushima, a widzowie poczekają dłużej na filmową adaptację gry.