John Wick 4 - nowe zdjęcia i informacje o spin-offie. Czy powstanie piąta część filmu?

John Wick 4 w reżyserii Chada Stahelskiego już w marcu zadebiutuje w kinach. Do tytułowej roli płatnego zabójcy powróci Keanu Reeves. W obsadzie ponownie znaleźli się Ian McShane, Lance Reddick i Laurence Fishburne.

W czwartej odsłonie Johna Wicka pojawią się nowe postacie, w które wcielają się Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins i Clancy Brown. Ponadto tajemniczą rolę Markiza de Gramont gra Bill Skarsgård, który w rozmowie z magazynem Total Film rzucił nieco światła na tego bohatera:

Markiz to młody człowiek nieznanego pochodzenia, który szybko wspiął się po szczeblach Wysokiego Stołu, robiąc bóg wie co. Zawsze postrzegałem go jako kogoś z rynsztoka, który teraz rozkoszuje się błyszczącymi garniturami, które nosi. Działa jako nowy szeryf, który raz na zawsze chce pozbyć się ze świata Johna Wicka. John się starzeje i męczy się, a Markiz oferuje mu wyjście. Bycie tym, który w końcu zabije Babę Jagę, zapewniłoby mu status i władzę w Wysokim Stole.

Czy powstanie John Wick 5?

Już teraz fani serii filmów o Johnie Wicku zastanawiają się czy powstanie kolejna część. Keanu Reeves w rozmowie z tym samym czasopismem powiedział:

Musicie zobaczyć, jak publiczność zareaguje na to, co zrobiliśmy. Jedynym powodem, dla którego mieliśmy szansę nakręcić te filmy, jest to, że ludziom spodobało się to, co stworzyliśmy. Myślę więc, że musimy poczekać i przekonać się, jak zareaguje na to publiczność. Mam nadzieję, że im się spodoba.

Reżyser filmu Chad Stahelski również woli poczekać na reakcje widzów, skupiając się na ukończeniu czwartego rozdziału historii:

Być może będziecie musieli dać mi i Johnowi Wickowi trochę przerwy. Zapytajcie mnie za kilka miesięcy. W następnym tygodniu będę modlił się do filmowych bogów, abym ukończył ten [film].

Ballerina - nowe informacje

Ponadto Keanu Reeves odniósł się do spin-offa Johna Wicka pt. Ballerina, w którym główną rolę gra Ana de Armas.

To fajna historia. [Reżyser] Len Wiseman ma wizję, ale także z czułością wykorzystuje świat Johna Wicka. Ian McShane jest w nim jako Winston. Poczułem, że nastąpiło znakomite przekazanie kierownictwa i fajnie było założyć ponownie garnitur, choć na krótko. Jest powód, dla którego [John] jest w Ballerinie; jest to bardzo zintegrowane. A praca z Aną była świetna. Ona kocha akcję i jest w tym naprawdę dobra.

W Total Filmie wraz z wywiadami pojawiły się również nowe zdjęcia. Na jednym z nich Keanu Reeves znajduje się w Paryżu - w tle widać Wieżę Eiffla. Wiadomo, że akcja będzie rozgrywać się również w Berlinie i Nowym Jorku. Ponadto na innej fotografii jest Donnie Yen, który gra niewidomego zabójcę i członka Wysokiego Stołu, który dawniej był sojusznikiem głównego bohatera. Nowe zdjęcia znajdują się na początku poniżej galerii.

John Wick 4

John Wick 4 - fabuła

W nowej odsłonie serii John w końcu odnajduje sposób na pokonanie Wysokiego Stołu. Jednak zanim zdobędzie wolność, będzie musiał stawić czoła nowemu wrogowi z potężnymi sojuszami na całym świecie i siłami, które zamieniają starych przyjaciół we wrogów.

John Wick 4 - premiera w kinach 24 marca 2023 roku.