Gwiazda oryginału staje w obronie rebootu. "W pełni go popieram i w żadnym razie nie oczerniam"

Dan Aykroyd, który grał w oryginalnych Pogromcach duchów z 1984 roku i był współautorem scenariusza, stanął w obronie rebootu z 2016 roku. Choć produkcja nie została ciepło przyjęta przez widzów, on świetnie bawił się podczas seansu i jest dumny z projektu.

Paul Feig „Podobało mi się to, costworzył z pomocą tych niesamowitych kobiet” – powiedział Aykroyd w rozmowie z People. – „Byłem wtedy na nich zły, ponieważ miałem być producentem filmu, a nie wykonałem swojej roboty i nie kłóciłem się w sprawie kosztów. A prawdopodobnie budżet był większy niż powinien, jak w przypadku wszystkich tych produkcji.”

Aykroyd chciał, żeby było jasne, że stoi murem za filmem i jest z niego mimo wszystko dumny:

Kate McKinnon Leslie Jones Melissa McCarthy Kristen Wiig „Ale jak mi się podobał ten film. Uważam, że czarny charakter w finale był świetny. I oczywiście– nie znaleźlibyście lepszeych od nich. Więc oficjalnie stwierdzam: jestem dumny z tego, że mogłem uzyskać licencję na ten film i mieć w nim swój udział, w pełni go popieram i w żadnym razie nie oczerniam. Myślę, że świetnie odnajduje się wśród wszystkich innych, które zostały stworzone.”

Wyjaśnił także, dlaczego Ghostbusters. Pogromcy duchów to świetny tytuł:

„Należy do tych filmów, które chcesz obejrzeć znowu, a potem jeszcze raz. Myślę, że fajnie jest tworzyć rzeczy, które są trwałe i ludzie chcą je oglądać raz za razem – pierwszy, drugi i trzeci raz.”

Artysta wcześniej stwierdził, że choć aktorki grające główne role w w Ghostbusters. Pogromcy duchów z 2016 roku były zabawne, to nie uważa, że reboot był potrzebny. W rozmowie z The Independent przyznał, że choć podobał mu się film, to sądzi, że fani byli zawiedzeni i to nie to, czego oczekiwali. Dodał, że nie rozumie, po co tworzyć reboot, skoro można nakręcić coś nowego. Nowy komentarz jest prawdopodobnie próbą naprostowania poprzedniego, mimo wszystko niezbyt pochlebnego.

Aykroyd oprócz udziału w filmie z 1984 roku, powtórzył swoją rolę w dwóch ostatnich sequelach: Pogromcy duchów. Dziedzictwo (2021) i Pogromcy duchów. Imperium lodu (2024). Co więcej, zaliczył występ cameo w reboocie z 2016 roku. Wciąż jest więc blisko związany z franczyzą.

