Ghostrunner jest dla Was za łatwy? Twórcy przychodzą z pomocą i zapowiadają Hardcore Mode

505 Games

Ghostrunner to jedna z najbardziej wymagających produkcji ostatnich lat. Krakowskie studio One More Level przygotowało grę akcji, w której zarówno bohater i jego wrogowie giną od zaledwie jednego ciosu, lokacje są pełne niebezpieczeństw, a tempo jest bardzo szybkie. Z pewnością jest jednak pewna grupa osób, dla których nawet tak trudna produkcja jest… zbyt łatwa. Deweloperzy postanowili więc przygotować darmową aktualizację, która wprowadzi do gry Hardcore Mode, czyli ustawienie dla graczy wyjątkowo wprawionych w boju, cierpliwych lub zwyczajnie lubujących się w pokonywaniu kolejnych wyzwań.

Hardcore Mode pojawi się w Ghostrunner już 17 grudnia. Na tym jednak nie koniec dalszego wsparcia, bo zainteresowani gracze mogą też kupić pakiet kosmetycznych dodatków za 1,99 euro. W jego skład wchodzi dodatkowa katana oraz czerwona rękawica dla głównego bohatera.

Nowości zaprezentowano na zwiastunie.

Ghostrunner dostępny jest na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.