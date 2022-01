Ghostwire: Tokyo - potencjalna data premiery gry wyciekła do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Bethesda

Ghostwire: Tokyo to nowa produkcja studia Tango Gameworks, które ma na koncie dwie odsłony horrorowej serii The Evil Within. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i jak na razie nie doczekała się oficjalnie potwierdzonej daty premiery. Ta jednak wyciekła do sieci i wygląda na to, że walka ze zjawami i demonami we współczesnym Tokyo czeka nas szybciej, niż moglibyśmy się tego spodziewać.

Internauci dostrzegli, że w PlayStation Store przez jakiś czas widniała data premiery Ghostwire: Tokyo. Wskazywała ona na to, że tytuł ten zadebiutuje już 24 marca. Informacja szybko została usunięta, ale oczywiście pozostały po niej zrzuty ekranu.

fot. SIE / mp1st.com

Trudno powiedzieć, na ile ten wyciek jest wiarygodny. Z jednej strony PlayStation Store wydaje się źródłem pewnym, z drugiej jednak nie można wykluczyć, że był to po prostu błąd lub przypadkowe ujawnienie nieaktualnej już informacji. Osobom, które chcą mieć pewność nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na oficjalne komunikaty wydawcy.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.