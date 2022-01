Ghostwire: Tokyo z kategorią wiekową. Premiera gry coraz bliżej?

fot. Bethesda

W tym roku mija pięć lat od premiery The Evil Within 2, ostatniej gry, za którą odpowiadał Shinji Mikami, czas więc najwyższy na kolejną produkcję japońskiego mistrza horroru. Już wcześniej zapowiedziano, że intrygujące Ghostwire: Tokyo zadebiutuje w pierwszej połowie 2022 roku, ale dokładnego terminu nie podano. Możemy jednak przypuszczać, że stanie się to niedługo, bo tytuł ten otrzymał pierwszą kategorię wiekową.

Nadchodząca produkcja studia Tango Gameworks została sklasyfikowana w Korei Południowej, gdzie otrzymała kategorię wiekową 15+. W opisie możemy m.in. przeczytać, że w grze znajdują się elementy przemocy oraz realistyczna grafika przedstawiająca ciała martwych osób oraz potwory mogące wywoływać uczucie strachu.

To pierwsza informacja od temat gry od dłuższego czasu. Przypominamy, że Ghostwire: Tokyo zmierza na konsolę PlayStation 5 i miało ukazać się na rynku w roku 2021, ale z uwagi na pandemię pracę przebiegały wolniej, a terminu nie udało się dotrzymać.