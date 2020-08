Ghostwire: Tokyo – twórcy chwalą się ważną funkcją. W grze będziemy mogli głaskać psy

Bethesda

Z okazji QuakeCon at Home otrzymaliśmy nowe wideo poświęcone nadchodzącej grze Ghostwire: Tokyo. Nie jest to jednak klasyczny zwiastun czy materiał z rozgrywką. Zamiast tego otrzymaliśmy krótki film, w którym Shinji Mikami z Tango Gameworks dziękuje fanom za wsparcie i pozytywne reakcje na przedstawienie gameplay'u i ma pewne "bardzo istotne ogłoszenie" - w produkcji tej będzie można... głaskać wszystkie psy. Na dowód tego zaprezentowano też krótki fragment, w którym widzimy, jak główny bohater głaszcze sympatycznego czworonoga.

Ghostwire: Tokyo zabierze graczy do tytułowego japońskiego miasta, którego 99% mieszkańców zniknęło w tajemniczych okolicznościach. Główny bohater stanie do walki z siłami paranormalnymi i będzie starał się odkryć, co stało się z większością populacji.