Marvel’s Avengers – zwiastun przedstawia zawartość na wyłączność PlayStation

Square Enix

Marvel's Avengers będzie produkcją oferującą najwięcej na konsolach Sony. Poinformowano, że na PS4 i PS5 gracze mogą liczyć na dodatkowego bohatera – Spider-Mana, który trafi do gry w 2021 roku, a pewna zawartość będzie tam dostępna wcześniej niż na PC i Xboksie. Takie działanie wywołało sporą niechęć wśród posiadaczy innych platform, a niektórzy poszli o krok dalej i zapowiedzieli bojkot tej produkcji. Mimo tego twórcy w dalszym ciągu chwalą się atrakcjami na wyłączność i opublikowali w sieci zwiastun, który je prezentuje.

W krótkim materiale wideo pokazano, na jakie korzyści można liczyć na konsolach z rodziny PlayStation. Mowa tu m.in. o wcześniejszym dostępie do beta-testów czy 30-dniowej wyłączności na wyzwania społeczności i legendarne kostiumy dla herosów.

Wygląda również na to, że nie tylko posiadacze konsol PlayStation będą mogli liczyć na dodatkowe bonusy. W sieci można znaleźć też reklamy wskazujące na to, że dodatkowe skórki otrzymają... abonenci konkretnych sieci telefonicznych ze Stanów Zjednoczonych - Verizon i Virgin Mobile. Na ten moment nie wiadomo jednak czy będziemy mieć tu do czynienia z wyłącznością czasową, czy też na stałe.

https://twitter.com/JayShockblast/status/1292266435448905729

Marvel’s Avengers – premiera 4 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One.