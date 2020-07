Giancarlo Esposito dołączy do MCU? Odpowiedź aktora intryguje

fot. materiały prasowe

Giancarlo Esposito to człowiek, który znany jest ze swoich ról antagonistów przede wszystkim Gustavo Fringa z Breaking Bad. Okazuje się jednak, że aktor bardzo chciałby dołączyć również do Kinowego Uniwersum Marvela. Esposito w rozmowie z Entertainment Tonight zdradził, że Marvel robi naprawdę fantastyczne rzeczy, a praca z Kevinem Feige przy którymś z projektów znajduje się na jego liście życzeń i jest jego kolejnym krokiem w karierze. Dla przypomnienia w 2017 roku aktor w rozmowie z ComicBook wyjawił, że odmówił udziału w telewizyjnym projekcie Marvela, ponieważ to uniemożliwiłoby mu dołączenie do Kinowego Uniwersum.

fot. Disney+

Esposito w tej samej rozmowie wypowiedział się również o postaci Moffa Gideona, imperialnego wojownika z serialu The Mandalorian w 2. sezonie produkcji. Stwierdził, że czarny miecz świetlny, którego w finale 1. sezonu użył antagonista to nie tylko jakieś trofeum, a Gideon potrafi nim się umiejętnie posługiwać, co, jak określił aktor, może wynikać nie tylko z talentu do walki. Ponadto Esposito zdradził, że posiadanie tej broni może stwarzać możliwość, że Moff jest jednym z nich. Sugeruje się, że "jednym z nich" oznacza jednego z wojowników Mocy.