Glen Powell dziękuję temu aktorowi: dzięki niemu mężczyźni w Hollywood mogą się więcej uśmiechać

Glen Powell w wywiadzie dla GQ stwierdził, że Chris Pratt utorował drogę innym aktorom, którzy nie nadają się do mrocznych i poważnych ról, za to świetnie grają bardziej radosnych, zabawnych i trochę głupkowatych bohaterów. Sam zalicza się do tej drugiej grupy, więc dzięki gwieździe Strażników Galaktyki łatwiej było przebić mu się do mainstreamu. Według niego przed Star-Lordem brakowało takich „lżejszych” męskich bohaterów w pierwszoplanowych rolach.

Glen Powell o zasługach Chrisa Pratta w Hollywood

Myślę, że Hollywood w większości można porównać do dzieciaków goniących za piłką po boisku. Robert Pattinson był chyba prototypem. Pamiętam, jak Chris Pratt przebił się do mainstreamu dzięki Strażnikom Galaktyki. Nie ma wątpliwości, że to pomogło – fakt, że nie był ponury i mroczny. Bądźmy realistyczni, żaden ze mnie Christian Bale. Bale miał powagę i przyziemność, Pattinson też ma swój styl. Ale kiedy na scenę wkroczył Pratt, robiąc trochę bardziej głupkowate i radosne rzeczy, to właśnie w tej niszy poczułem się jak w domu. I wtedy poczułem, że mam w sobie coś, co potrzebuje Hollywood, a nie coś, co potrafi już zagrać wielu facetów w Hollywood.

Warto dodać, że początkowo ludzie byli zaskoczeni obsadzeniem Chrisa Pratta, do tej pory znanego głównie z Parks and Recreation, w głównej roli w nowym nadchodzącym widowisku Marvela, którym byli Strażnicy Galaktyki. Sam James Gunn na początku miał wątpliwości, by w ogóle się z nim spotkać w tej sprawie. Casting okazał się jednak strzałem w dziesiątce i od tej pory często widujemy Pratta na ekranie.

Glen Powell - rozpędzająca się kariera aktora

Jeśli chodzi zaś o Glena Powella, jego kariera rozkwita: w 2022 zagrał w hicie Top Gun: Maverick, zwracając na siebie uwagę większej widowni. W tym samym roku pojawił się w Towarzyszach broni, a rok później dostał główną rolę w głośnej komedii romantycznej Tylko nie ty. W 2023 roku mogliśmy go oglądać w Hit Manie. Wreszcie w 2024 roku dostał kolejną ważną pierwszoplanową rolę: w filmie katastroficznym Twisters. Za to na 2025 rok ma już zaplanowane dwie produkcje: Chad Powers i Uciekiniera.