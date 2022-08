Globalne dostawy smartfonów nadal spadają

fot. pixabay.com

Drugi kwartał 2022 roku ugruntował koniec post-pandemicznego boomu wielu sektorów gospodarki. Globalna sprzedaż smartfonów nie jest tu wyjątkiem, według firmy śledzącej rynek telefonów komórkowych International Data Corporation (IDC) liczba przesyłek w ostatnim kwartale wykazała tendencję spadkową.

Według IDC, w drugim kwartale 2022 roku sprzedaż smartfonów na całym świecie spadła o 8,7 procent w ujęciu rocznym. Jest to czwarty z rzędu kwartał pokazujący spadek na rynku.

Dyrektor ds. badań zespołu IDC worldwide tracker, Nabila Popal, obwinia malejący popyt z powodu inflacji i obaw gospodarczych. W czasie pandemii głównym problemem branży było zaspokojenie zwiększonego popytu wśród wstrząsów w łańcuchu dostaw. Obecnie sytuacja wydaje się odwrotna – łańcuchy dostaw stabilizują się, a popyt maleje. Popal uważa jednak, że popyt może być jedynie opóźniony, a nie zniknąć.

W ujęciu ilościowym, najbardziej znaczące spadki miały miejsce w Azji. Największy był w Chinach, gdzie wysyłki spadły o 14,3 proc. w porównaniu z II kwartałem 2021 r. Spadek o 2,2 proc. odnotowano również w regionie Azji i Pacyfiku (bez Japonii i Chin), który odpowiada za połowę wszystkich światowych dostaw.

Nie jest zaskoczeniem, że największy spadek procentowy nastąpił w Europie Środkowo-Wschodniej – 36,5 proc. rok do roku, a jego oczywistą przyczyną jest wojna w Ukrainie. Z wyjątkiem Kanady, wszystkie inne regiony doświadczyły spadków poniżej 10 procent.

Ten sam tracker odnotował również spadek sprzedaży tabletów i Chromebooków w II kwartale. Sprzedaż Chromebooków spadła o ponad 50 procent rok do roku, podczas gdy wzrost dostaw tabletów wypłaszczył się.

Kontynuując ten trend, NPD odnotowało prawie 2 miliardy dolarów mniej wydatków (spadek o 13 procent) na gry wideo w USA w drugim kwartale 2022 roku w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku. Sektor mobilny jest tym, co głównie napędzało spadek, ale spadło też wszystko poza subskrypcjami nie-mobilnymi. Analityk branżowy Mat Piscatella, powtarzając uwagi Popala na temat sektora smartfonów, mówi, że jedną z przyczyn jest inflacja.

Duże firmy sprzętowe również odczuwają skutki. Intel poinformował o stracie pół miliarda dolarów w drugim kwartale tego roku po spadku przychodów o 22 procent rok do roku. Firma wini za to malejący popyt na komputery PC i podzespoły do nich.

Wracając do smartfonów, przychody ze sprzedaży iPhone'ów wzrosły w zeszłym kwartale o 2,77 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, pomimo trudności w całej branży. Dział sprzedaży Apple również wzrósł o 12,11 procent w stosunku do poprzedniego kwartału. Liczby dotyczące iPhone’ów prawdopodobnie będą rosły w dalszej części tego roku, gdy firma wypuści iPhone’a 14.