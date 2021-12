Godfall w grudniowej ofercie PS Plus. Gra trafi do abonentów... bez kampanii

fot. Gearbox Publishing

Sony podało oficjalną listę gier, które w grudniu pojawią się w usłudze PlayStation Plus. Abonenci otrzymają całkiem udane Mortal Shell, które pełnymi garściami czerpie z dokonań studia From Software, LEGO Superzłoczyńcy DC oraz Godfall, czyli looter-slasher nastawiony przede wszystkim na zdobywanie coraz lepszego sprzętu w powtarzalnych aktywnościach. Ten ostatni tytuł trafi jednak do graczy w wydaniu z podtytułem Challenger Edition, które... pozbawione jest kampanii dla jednego gracza.

Na PlayStation Blog opublikowano szczegóły. Godfall: Challenger Edition zawiera trzy tryby endgame, ale nie znajdziecie w nim kampanii fabularnej z podstawowej wersji gry oraz dodatku Fire & Darkness. Gracze będą mieli możliwość błyskawicznego awansowania swojego bohatera do 50. poziomu, nie zabraknie też opcji wspólnej zabawy z posiadaczami innych edycji. Zainteresowani będą mogli również dokupić upgrade do Deluxe Edition, zyskując tym samym dostęp do kampanii.

Gry z nowej aktualizacji PS Plus będzie można pobierać od 7 grudnia.