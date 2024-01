Godzilla i Kong: Nowe imperium - nowe wideo i plakat. Kong z rękawicą bojową jak Thanos z MCU

fot. materiały prasowe

Z różnych materiałów promujących superprodukcję Godzilla i Kong: Nowe imperium wiemy, że Kong będzie mieć mechaniczną rękawicę bojową. W zwiastunie była widoczna zaledwie przez sekundę, więc nie wiemy tak naprawdę, kto ją stworzył i z jakiego powodu. Z dostępnych informacji wiadomo, że te szczegóły nie zostaną ujawnione przed premierą, bo mają spoilerowe znaczenie dla fabuły. Reżyser Adam Wingard zaznaczył jednak, że Monarch wchłonął technologię Apex (firma odpowiedzialna za MechaGodzillę), sugerując tym samym, że to oni stworzyli mu rękawicę. Zapowiada się, że to coś więcej niż tylko gadżet, jak topór Konga z poprzedniej części.

Do sieci trafił plakat prezentujący tę rękawicę oraz nowy chiński zwiastun. Ma on tylko jedną scenę na samym końcu: Kong właśnie w niej prezentuje złotą rękawicę, którą użyje do walki.

Godzilla i Kong - chiński zwiastun

Godzilla i Kong - plakaty i zdjęcia

Godzilla i Kong: Nowe imperium

Godzilla i Kong: Nowe imperium - opis fabuły

Historia rozgrywa się po epickim pojedynku Godzilli i Konga. Tym razem potężny Kong i nieustraszony Godzilla muszą się zmierzyć z gigantycznym zagrożeniem pojawiającym się z wnętrza naszego świata. Ono zagraża egzystencji Tytanów oraz ludzi.

W opisie czytamy, że film ma pogłębić historie potworów, ich genezy oraz tajemnic Wyspy Czaszki. Do tego mamy odkryć prawdę o mitycznej bitwie, która miała wpływ na powstanie Tytanów i powiązanie ich z ludzkością.

Godzilla i Kong - premiera 29 marca 2024 roku w kinach. Niedawno premiera została przyspieszona z 12 kwietnia na tę aktualną datę.